Британия готовит войска

Великобритания не отказывается от идеи отправить войска в Украину после прекращения боевых действий, стоимость размещения воинского контингента оценивается более чем в £100 млн ($135 млн).

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая с речью в особняке лорд-мэра лондонского Сити.

«Мир возможен. Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле в Украине. Я уже ускорил выделение миллионов фунтов на подготовку к любому возможному развертыванию в случае мира. Я ожидаю, что стоимость превысит £100 млн», - сказал глава ведомства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.