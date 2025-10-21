USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Британия готовит войска

01:47 406

Великобритания не отказывается от идеи отправить войска в Украину после прекращения боевых действий, стоимость размещения воинского контингента оценивается более чем в £100 млн ($135 млн).

Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая с речью в особняке лорд-мэра лондонского Сити.

«Мир возможен. Если президент США Дональд Трамп сможет достичь мира, то мы будем готовы помочь гарантировать этот мир на длительный срок. Это требует от нас инвестиций и подготовки наших войск к развертыванию.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что при необходимости он хочет видеть британских военнослужащих на земле в Украине. Я уже ускорил выделение миллионов фунтов на подготовку к любому возможному развертыванию в случае мира. Я ожидаю, что стоимость превысит £100 млн», - сказал глава ведомства, выступление которого транслировал телеканал Sky News.

Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 1521
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 1341
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 2088
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 2003
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 3093
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20 октября 2025, 20:43 3892
Мэру Гюмри стало плохо в суде
Мэру Гюмри стало плохо в суде обновлено 01:59; видео
01:59 10279
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
20 октября 2025, 21:28 3728
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
20 октября 2025, 16:40 6338
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20 октября 2025, 20:44 3083
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
20 октября 2025, 19:47 2380

