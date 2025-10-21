Бавария не хочет впускать украинцев

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести ограничения на въезд в Германию молодых людей из Украины, пишут немецкие СМИ.

«После недавнего смягчения правил выезда из Украины очень много молодых мужчин, в частности рассматривают возможность приезда в Германию, в Европу», - сказал Зёдер. По его словам, необходимо «эффективно ограничить этот доступ и здесь».

Премьер добавил, что «молодые люди должны выполнять свой воинский долг в Украине, защищать и оборонять свою страну». Ранее он также высказался за отмену пособия по безработице для украинцев.