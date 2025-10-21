USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Бавария не хочет впускать украинцев

02:07 331

Премьер-министр федеральной земли Бавария Маркус Зёдер предложил ввести ограничения на въезд в Германию молодых людей из Украины, пишут немецкие СМИ.

«После недавнего смягчения правил выезда из Украины очень много молодых мужчин, в частности рассматривают возможность приезда в Германию, в Европу», - сказал Зёдер. По его словам, необходимо «эффективно ограничить этот доступ и здесь».

Премьер добавил, что «молодые люди должны выполнять свой воинский долг в Украине, защищать и оборонять свою страну». Ранее он также высказался за отмену пособия по безработице для украинцев.

Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 1524
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 1341
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 2089
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 2004
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 3093
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20 октября 2025, 20:43 3893
Мэру Гюмри стало плохо в суде
Мэру Гюмри стало плохо в суде обновлено 01:59; видео
01:59 10279
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
20 октября 2025, 21:28 3728
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
20 октября 2025, 16:40 6338
Россия на связи с США
Россия на связи с США ОБНОВЛЕНО 20:44
20 октября 2025, 20:44 3083
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция
20 октября 2025, 19:47 2382

