Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» - «Карабах»

Эльмир Алиев, отдел спорта
04:07 231

Почти все билеты на матч 3-го тура Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» и чемпионом Азербайджана «Карабахом» раскуплены, сообщает haqqin.az со ссылкой на Marca.

Игра состоится в Бильбао 22 октября и начнется в 20:45 по бакинскому времени. Но уже сейчас осталось считанное количество билетов. В самом крупном городе Басконии интерес к предстоящему матчу огромный. Несмотря на то, что цены на билеты колеблются от 180 до 380 евро, будет аншлаг.

У «Атлетика» очень плохи дела в Лиге чемпионов. После двух туров команда занимает 34-е место, проиграв в двух первых турах. «Карабах», напомним, обе встречи выиграл и идет на 6-й позиции.

Команда Гурбана Гурбанова уже прилетела в Бильбао. Сегодня футболисты «Карабаха» проведут тренировку на стадионе «Сан-Мамес».

