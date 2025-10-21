Перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» из Бильбао и чемпионом Азербайджана « Карабах ом» некоторые испанские и испаноязычные СМИ посвятили заметки команде Гурбана Гурбанова.

Среди анонсов к предстоящей игре, которая состоится на стадионе «Сан-Мамес» 22 октября, привлек внимание заголовок перуанского издания ABC. «Карабах», волк в овечьей шкуре, угрожает будущему «Атлетика» в Лиге чемпионов», - написало перуанское медиа.

В статье отмечается, что победы «Карабаха» над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0) - это серьезное предупреждение для «Атлетика», который проиграл в первых матчах Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (1:4).

Тем не менее ABC считает, что «клуб из Бильбао обязан побеждать в предстоящем матче с «Карабахом», который готов вписать еще одну главу в свою роль команды-сюрприза Лиги чемпионов».