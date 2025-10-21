USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

ABC: «Карабах» - волк в овечьей шкуре»

Эльмир Алиев, отдел спорта
05:04 651

Перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов между испанским «Атлетиком» из Бильбао и чемпионом Азербайджана «Карабахом» некоторые испанские и испаноязычные СМИ посвятили заметки команде Гурбана Гурбанова.

Среди анонсов к предстоящей игре, которая состоится на стадионе «Сан-Мамес» 22 октября, привлек внимание заголовок перуанского издания ABC. «Карабах», волк в овечьей шкуре, угрожает будущему «Атлетика» в Лиге чемпионов», - написало перуанское медиа.

В статье отмечается, что победы «Карабаха» над «Бенфикой» (3:2) и «Копенгагеном» (2:0) - это серьезное предупреждение для «Атлетика», который проиграл в первых матчах Лиги чемпионов лондонскому «Арсеналу» (0:2) и дортмундской «Боруссии» (1:4).

Тем не менее ABC считает, что «клуб из Бильбао обязан побеждать в предстоящем матче с «Карабахом», который готов вписать еще одну главу в свою роль команды-сюрприза Лиги чемпионов».

ABC: «Карабах» - волк в овечьей шкуре»
ABC: «Карабах» - волк в овечьей шкуре»
05:04 652
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» - «Карабах»
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» - «Карабах»
04:07 805
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 2305
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 2568
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 3124
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 2786
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 3673
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20 октября 2025, 20:43 4352
Мэру Гюмри стало плохо в суде
Мэру Гюмри стало плохо в суде обновлено 01:59; видео
01:59 10874
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
20 октября 2025, 21:28 4274
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
20 октября 2025, 16:40 6588

ЭТО ВАЖНО

ABC: «Карабах» - волк в овечьей шкуре»
ABC: «Карабах» - волк в овечьей шкуре»
05:04 652
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» - «Карабах»
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» - «Карабах»
04:07 805
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 2305
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 2568
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 3124
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 2786
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 3673
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота?
Кто заменит его, в грязной спецовке, с запахом металла и пота? исповедь на заданную тему
20 октября 2025, 20:43 4352
Мэру Гюмри стало плохо в суде
Мэру Гюмри стало плохо в суде обновлено 01:59; видео
01:59 10874
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже
Фарид Гаибов победил на выборах в Париже ФОТО
20 октября 2025, 21:28 4274
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
«Восточное партнерство» упраздняют. Евросоюз предлагает Азербайджану новый формат
20 октября 2025, 16:40 6588
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться