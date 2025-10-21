USD 1.7000
EUR 1.9841
RUB 2.0928
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Ключи от каспийского замка

по следам президента
Ильгар Гусейнов, автор haqqin.az
08:59 1398

Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Сегодня же, 21 октября после переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым, состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана.

Два государства формируют важнейшее звено трансевразийского сухопутного Срединного транспортного коридора. С начала 2020-х годов, особенно после пандемии, этот маршрут стал ключевой альтернативой морским перевозкам между Китаем и Европейским союзом, а с началом российско-украинской войны и введением санкций против России получил второе дыхание.

Два государства формируют важнейшее звено трансевразийского сухопутного Срединного транспортного коридора

Решающая роль

Благодаря содействию Европейской комиссии, страны- участницы Срединного маршрута, понимаемого в расширенном смысле как весь евразийский пояс от Китая до Европы, получают возможность институционализировать новый экономический альянс, в котором Азербайджан и Казахстан играют решающую роль.

Тем не менее, логистика транскаспийского маршрута и двусторонний товарооборот всё ещё находятся в стадии становления и пока заметно отстают от потенциала, открываемого благоприятной конъюнктурой. Именно эта тема становится ключевой в экономической повестке двусторонних переговоров.

Вероятно, что в этом году Баку и Астане удастся реализовать намеченную цель и удвоить объём товарооборота. Если в 2024 году он составлял 470 миллионов долларов, то уже за период с января по август 2025 года достиг 547 миллионов. Столь ощутимый рост связан не только с системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры транскаспийского маршрута, где общий объём транзита составил 3,6 миллиона тонн (рост на 21 процент), но и с рядом дополнительных факторов.

Существенным драйвером взаимодействия остаётся транзит казахстанской нефти через азербайджанские магистральные трубопроводы. С 2023 года по настоящее время на мировые рынки по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан было транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. А к 2027–2028 годам рассматривается возможность увеличения объёмов транзита до 7 миллионов тонн в год.

С 2023 года по настоящее время на мировые рынки по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан было транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти

От сырья к товарам глубокой переработки

Одной из приоритетных задач каспийского взаимодействия и в целом развития вдоль маршрутов Срединного коридора становится создание проектов совместной промышленной кооперации. Объём взаимных инвестиций постепенно растёт: азербайджанские вложения в экономику Казахстана достигли 225 миллионов, а казахстанские в Азербайджан — 136 миллионов долларов. Эти показатели пока нельзя назвать значительными, однако они отражают обоюдную заинтересованность сторон в долгосрочном партнёрстве и устойчивом развитии.

В настоящий момент правовая база азербайджано-казахстанских отношений включает около 170 соглашений, и очевидно, что она требует расширения и обновления.

Новый импульс этому направлению придал прошедший в Баку Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025). В его рамках было подписано соглашение о создании совместного предприятия между компаниями Dashkasan Iron Ore и казахстанской Fonte GreenMet Investments. Новое предприятие — Azerbaijan Metal Company — займётся строительством и эксплуатацией завода в Шамкирском районе Азербайджана по производству горячебрикетированного железа (HBI) мощностью 2 миллиона тонн в год. Запуск проекта запланирован на начало 2029 года, объём инвестиций составит 700 миллионов долларов. Этот проект может стать пилотным примером промышленного альянса тюркских государств, объединяющего компании, которые работают в сфере машиностроения, горнодобывающей промышленности, электротехники и нефтехимии.

Каспийское море превращаются в ключевой узел евразийской индустриальной интеграции

Азербайджан готов принять любые инвестиции

Накануне визита президента Ильхама Алиева в Казахстан в Баку состоялось 21-е заседание совместной азербайджано-казахстанской межправительственной комиссии, где была особо подчеркнута роль Совместного инвестиционного фонда в привлечении финансирования для приоритетных инфраструктурных и производственных проектов двух стран. Для Азербайджана новые инвестиции — это не только показатель международного доверия и признания его роли как лидера Южного Кавказа и Срединного коридора, но и важный фактор устойчивого экономического роста.

Недавно компания Deloitte представила результаты «Опроса делового доверия» среди руководителей промышленных предприятий Азербайджана. Согласно исследованию, бизнес видит наибольший потенциал развития в строительстве, сырьевом секторе, транспорте и логистике. По 20 процентов респондентов выделили именно эти отрасли, как наиболее перспективные. Менее выраженный, но всё же заметный рост ожидается в телекоммуникациях и медиа (15 процентов), туристической отрасли (15), сельском хозяйстве (15), производстве (7,5), энергетике и коммунальных услугах (5), а также в розничной торговле и сфере услуг (2,5 процента).

Для активизации процессов в этих секторах правительства Азербайджана, Казахстана и других прикаспийских государств могли бы рассмотреть идею создания транскаспийского экономического кластера, объединяющего свободные экономические зоны и портовые терминалы региона. Такой шаг позволил бы не только укрепить позиции Срединного коридора, как стратегического маршрута между Востоком и Западом, но и превратить Каспийское море в ключевой узел евразийской индустриальной интеграции.

Читайте по теме

Казахстан хочет. Азербайджан не может горячая тема; все еще актуально
15 октября 2025, 21:22 8547
Азербайджан цементирует тюркский союз экономикой главная тема; все еще актуально
6 октября 2025, 21:32 6335
О чем говорит диверсия России на Каспии? все еще актуально
16 августа 2025, 15:30 11000
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 266
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
09:32 785
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 10132
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8093
ABC: «Карабах» – волк в овечьей шкуре»
ABC: «Карабах» – волк в овечьей шкуре»
05:04 4457
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» – «Карабах»
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» – «Карабах»
04:07 3709
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 4270
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 5736
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 5905
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 4788
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 5165

ЭТО ВАЖНО

«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 266
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
09:32 785
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 10132
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8093
ABC: «Карабах» – волк в овечьей шкуре»
ABC: «Карабах» – волк в овечьей шкуре»
05:04 4457
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» – «Карабах»
Баски раскупили билеты на матч «Атлетик» – «Карабах»
04:07 3709
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев
Взрывы в Харькове: под угрозой и Киев обновлено 01:33; ВИДЕО
01:33 4270
Трамп сносит Белый дом
Трамп сносит Белый дом
01:10 5736
Россия не унимается
Россия не унимается
00:21 5905
Трамп дает еще один шанс Путину
Трамп дает еще один шанс Путину
20 октября 2025, 23:55 4788
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
Украинцы остановили еще один российский нефтезавод
20 октября 2025, 22:20 5165
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться