Ключи от каспийского замка

Президент Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Казахстан. Сегодня же, 21 октября после переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым, состоится второе заседание Высшего межгосударственного совета Казахстана и Азербайджана. Два государства формируют важнейшее звено трансевразийского сухопутного Срединного транспортного коридора. С начала 2020-х годов, особенно после пандемии, этот маршрут стал ключевой альтернативой морским перевозкам между Китаем и Европейским союзом, а с началом российско-украинской войны и введением санкций против России получил второе дыхание.

Решающая роль Благодаря содействию Европейской комиссии, страны- участницы Срединного маршрута, понимаемого в расширенном смысле как весь евразийский пояс от Китая до Европы, получают возможность институционализировать новый экономический альянс, в котором Азербайджан и Казахстан играют решающую роль. Тем не менее, логистика транскаспийского маршрута и двусторонний товарооборот всё ещё находятся в стадии становления и пока заметно отстают от потенциала, открываемого благоприятной конъюнктурой. Именно эта тема становится ключевой в экономической повестке двусторонних переговоров. Вероятно, что в этом году Баку и Астане удастся реализовать намеченную цель и удвоить объём товарооборота. Если в 2024 году он составлял 470 миллионов долларов, то уже за период с января по август 2025 года достиг 547 миллионов. Столь ощутимый рост связан не только с системной модернизацией транспортно-логистической инфраструктуры транскаспийского маршрута, где общий объём транзита составил 3,6 миллиона тонн (рост на 21 процент), но и с рядом дополнительных факторов. Существенным драйвером взаимодействия остаётся транзит казахстанской нефти через азербайджанские магистральные трубопроводы. С 2023 года по настоящее время на мировые рынки по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан было транспортировано 3,4 миллиона тонн казахстанской нефти. А к 2027–2028 годам рассматривается возможность увеличения объёмов транзита до 7 миллионов тонн в год.

От сырья к товарам глубокой переработки Одной из приоритетных задач каспийского взаимодействия и в целом развития вдоль маршрутов Срединного коридора становится создание проектов совместной промышленной кооперации. Объём взаимных инвестиций постепенно растёт: азербайджанские вложения в экономику Казахстана достигли 225 миллионов, а казахстанские в Азербайджан — 136 миллионов долларов. Эти показатели пока нельзя назвать значительными, однако они отражают обоюдную заинтересованность сторон в долгосрочном партнёрстве и устойчивом развитии. В настоящий момент правовая база азербайджано-казахстанских отношений включает около 170 соглашений, и очевидно, что она требует расширения и обновления. Новый импульс этому направлению придал прошедший в Баку Первый Азербайджанский международный инвестиционный форум (AIIF 2025). В его рамках было подписано соглашение о создании совместного предприятия между компаниями Dashkasan Iron Ore и казахстанской Fonte GreenMet Investments. Новое предприятие — Azerbaijan Metal Company — займётся строительством и эксплуатацией завода в Шамкирском районе Азербайджана по производству горячебрикетированного железа (HBI) мощностью 2 миллиона тонн в год. Запуск проекта запланирован на начало 2029 года, объём инвестиций составит 700 миллионов долларов. Этот проект может стать пилотным примером промышленного альянса тюркских государств, объединяющего компании, которые работают в сфере машиностроения, горнодобывающей промышленности, электротехники и нефтехимии.