Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?

Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?

09:32

Ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио «пока отложена», сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Причина отмены встречи не уточняется. По словам источника канала, у Лаврова и Рубио, в понедельник поговоривших по телефону, «разные ожидания» относительно возможного завершения войны РФ против Украины.

Рубио и Лавров должны были провести переговоры в преддверии встречи в Будапеште президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Из-за отсрочки их переговоров «надежды президента США Дональда Трампа на скорую встречу с президентом России Владимиром Путиным могут рухнуть», отмечает CNN. Еще один собеседник телеканала допустил, что глава российского МИД и госсекретарь США могут снова поговорить на этой неделе.

Трамп и Путин созвонились на прошлой неделе, накануне визита в Вашингтон украинского президента Владимира Зеленского. Глава Белого дома выражал надежду, что его встреча с Путиным поможет окончить войну в Украине. Российский и американский лидеры договорились провести личную встречу. Ее дата пока неизвестна, но было согласовано место — Будапешт, а до нее организовать очные переговоры Рубио с Лавровым.

Тогда же Трамп написал в своей сети Truth Social, что встреча Рубио и Лаврова произойдет на этой неделе.

Вчера Кремль анонсировал начало полномасштабной подготовки к саммиту в Венгрии. Вечером того же дня Сергей Лавров и Марко Рубио переговорили по телефону. Reuters писало, что их встреча может пройти 23 октября.

