Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии

09:50 260

Председатель Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана 104-м премьер-министром страны. Она стала первой женщиной на этом посту. Голосование в нижней палате парламента прошло во вторник, Такаити набрала 237 голосов из 465.

Главный соперник, лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода, получил 149 голосов, передает Kyodo. Победа Санаэ Такаити стала возможной благодаря альянсу ЛДП с консервативной партией «Общество обновления Японии», что обеспечило ей необходимую поддержку. В ближайшее время новый премьер приступит к формированию правительства.

64-летняя Санаэ Такаити — одна из наиболее опытных и заметных политиков Либерально-демократической партии. Она выросла в простой семье, не связанной с политикой: ее отец работал в автомобильной компании, а мать служила в полиции. В студенческие год увлекалась рок-музыкой: ее кумирами были группы Iron Maiden, Black Sabbath и японская X Japan, говорится в публикации РБК, посвященной первой женщине – премьеру Японии. 

В 1987 году Такаити получила грант и уехала в США, где стажировалась в аппарате конгрессвумен Патрисии Шредер, представлявшей Демократическую партию.

Первый министерский портфель Такаити получила в 2006 году, в правительстве Синдзо Абэ. Ее назначили сразу на несколько постов — министра научно-технической политики, инноваций, по делам молодежи и гендерному равенству, безопасности пищевых продуктов, а также по делам Окинавы и «северных территорий» (так в Японии называют Южные Курильские острова). В 2021 году Такаити баллотировалась на пост председателя ЛДПЯ, но уступила Фумио Кисиде, оставшись при этом одной из ключевых фигур правого крыла партии. В правительстве Кисиды она занимала должность министра по экономической безопасности, параллельно курируя культурную стратегию «Крутая Япония» (Cool Japan), вопросы интеллектуальной собственности, а также научно-техническую и космическую политику. 4 октября 2025 года Такаити победила на выборах лидера ЛДПЯ и стала первой женщиной — председателем крупнейшей японской партии. Такаити удалось заключить коалиционное соглашение с «Ниппон исин» (Партией инноваций Японии), что и обеспечило ее утверждение как главы кабинета.

В партии за Такаити закрепилась репутация трудоголика. В победной речи после избрания председателем ЛДПЯ она пообещала «много работать»: «Все будут работать. Работать как ломовые лошади. Что до меня, то я вычеркиваю из своего лексикона сам термин work-life balance».

«Моя цель — стать «железной леди», — заявляла Такаити в ходе предвыборной кампании. Такаити известна консервативными и «ястребиными» взглядами и в этом смысле считается последовательницей Абэ. Как и он, Такаити выступает за пересмотр пацифистской статьи 9 Конституции Японии. Основной закон, принятый после Второй мировой войны, запрещает стране вести боевые действия и иметь собственную армию. Тем не менее у Японии существуют Силы самообороны, которые в последние годы превратились в одни из сильнейших вооруженных сил в регионе и мире, — и консерваторы стремятся закрепить их статус в Конституции.

