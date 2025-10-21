В Белом доме уговаривают Нетаньяху

USD 1.7000
Вашингтон опасается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может поставить под угрозу реализацию мирного плана по Газе, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации.

По данным издания, ряд советников Трампа, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стивен Уиткофф и советник президента Джаред Кушнер, пытаются убедить израильского премьера воздержаться от дальнейшего обострения конфликта с движением ХАМАС.

Вашингтон считает, что полномасштабное наступление может сорвать достигнутые договоренности и перечеркнуть усилия по закреплению режима прекращения огня.

В то же время президент США Дональд Трамп предупредил, что позволит израильским силам «искоренить» ХАМАС, если насилие в Газе продолжится.

Мирный план Трампа, включающий 20 пунктов, предполагает обмен заложниками, отвод израильских войск на согласованные позиции, создание временного палестинского правительства под международным контролем и начало гуманитарного восстановления анклава.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 10 октября после подписания соответствующего соглашения. 

Однако уже 18 октября Госдепартамент США со ссылкой на «достоверные данные» заявил, что ХАМАС планирует атаки на жителей Газы, и предупредил, что это «станет прямым и серьезным нарушением соглашения о прекращении огня». Группировка отвергла обвинения Вашингтона и заявила, что именно Израиль «создает, вооружает и финансирует преступные вооруженные банды в секторе Газа».

Тогда же ЦАХАЛ нанесла авиаудары по Рафаху в Газе, которые, по данным The Times of Israel, стали ответом на атаку на израильские силы. Нетаньяху поручил принять решительные меры против террористических объектов в секторе.

Несмотря на удары по Газе, Трамп накануне заявил, что договоренности о прекращении огня между Израилем и ХАМАС все еще в силе.

