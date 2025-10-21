Переговоры Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева

В Астане состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в формате один на один, сообщает официальный сайт главы азербайджанского государства.
21 октября в Президентском дворце «Акорда» в столице Казахстана Астане проходит церемония официальной встречи президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
В президентском дворце «Акорда» в честь главы азербайджанского государства был выстроен почетный караул. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента Азербайджана Ильхама Алиева. Члены делегации Казахстана были представлены Ильхаму Алиеву, а члены азербайджанской делегации – Касым-Жомарту Токаеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Азербайджана. Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Казахстана. Президенты обошли строй почетного караула. Главы государств сделали совместное фото.
