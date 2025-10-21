Америка поддержала Турцию

Администрация США не будет навязывать Израилю состав международных сил в секторе Газа, но полагает, что участие в этой миссии Турции было бы конструктивным. Об этом заявил на пресс-конференции в Израиле вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Мы не будем навязывать нашим израильским друзьям ничего из того, что касается иностранных войск на их территории, но мы считаем, что турки могут сыграть конструктивную роль, и, честно говоря, они уже сыграли очень конструктивную роль. Мы очень благодарны им за это», - сказал вице-президент США.
Вэнс также призвал все стороны сосредоточиться на будущем палестинского анклава, а не на прошлом конфликта и тех противоречиях, которые были им созданы между разными странами.
Ранее газета Hürriyet сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы рассматривает возможность срыва мирного плана по Газе, чтобы вновь вернуться за стол переговоров о прекращении огня, но реализовать новые договоренности без участия Турции. Издание также указывало, что израильская сторона будет настаивать на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных стабилизационных сил.
* * * 10:29
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассматривает возможность срыва действующего мирного плана по Газе, чтобы инициировать новые переговоры о прекращении огня без участия Турции. Об этом пишет газета Hürriyet.
Издание полагает, что Израиль намерен добиваться того, чтобы турецкие военные не были включены в состав международных стабилизационных сил.
«Нетаньяху не возражает против создания стабилизационных сил с участием Египта, Саудовской Аравии и ОАЭ. Он хочет, чтобы с их помощью было обеспечено разоружение (движения) ХАМАС и уничтожены тоннели. Единственной проблемой для Нетаньяху является Турция и присутствие турецких военных (в Газе)», – отмечает обозреватель газеты Абдюлькадир Сельви.
Как ранее сообщила газета The New York Times, в администрации президента США Дональда Трампа выражают обеспокоенность тем, что Нетаньяху может отказаться от реализации мирного плана по Газе, предложенного американским лидером. По информации издания, стратегия Вашингтона предусматривает сдерживание израильского премьера от масштабной военной операции против ХАМАС при посредничестве спецпредставителя Стивена Уиткоффа, вице-президента Джей Ди Вэнса и зятя главы государства Джареда Кушнера.