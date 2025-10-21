Америка поддержала Турцию

Администрация США не будет навязывать Израилю состав международных сил в секторе Газа, но полагает, что участие в этой миссии Турции было бы конструктивным. Об этом заявил на пресс-конференции в Израиле вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы не будем навязывать нашим израильским друзьям ничего из того, что касается иностранных войск на их территории, но мы считаем, что турки могут сыграть конструктивную роль, и, честно говоря, они уже сыграли очень конструктивную роль. Мы очень благодарны им за это», - сказал вице-президент США.

Вэнс также призвал все стороны сосредоточиться на будущем палестинского анклава, а не на прошлом конфликта и тех противоречиях, которые были им созданы между разными странами.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы рассматривает возможность срыва мирного плана по Газе, чтобы вновь вернуться за стол переговоров о прекращении огня, но реализовать новые договоренности без участия Турции. Издание также указывало, что израильская сторона будет настаивать на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных стабилизационных сил.