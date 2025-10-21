Снос в Белом доме запретили снимать

Министерство финансов США рекомендовало своим сотрудникам не снимать и не распространять фотографии ремонта Восточного крыла Белого дома после появления подобных кадров в сети, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Ремонтные работы связаны с проектом строительства бального зала для президента США Дональда Трампа, и поскольку штаб-квартира Минфина расположена поблизости и открывает прямой обзор на объект, публикация подобных снимков теперь возможна только с разрешения Управления по связям с общественностью.

«По мере того как на территории Белого дома продолжается строительство, сотрудникам следует воздерживаться от фотографирования территории, включая Восточное крыло, и делиться ими без предварительного разрешения Управления по связям с общественностью», – написал чиновник Казначейства, с мнением которого ознакомилась WSJ.

Ранее The Washington Post сообщил, что бригады рабочих начали разрушать часть Белого дома, чтобы построить бальный зал по указу Трампа, несмотря на его обещание не наносить ущерб существующей планировке здания. Согласно изданию, первоначально президент США оценивал стоимость проекта в $200 млн, но затем увеличил эту сумму до $250 млн. Он отметил, что бальный зал будет вмещать до 650 человек, что превышает вместимость Восточной комнаты более чем втрое.