Министр обороны Грузии в Армении

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани прибыл в Армению с официальным визитом. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.
В ходе поездки он проведет переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.
