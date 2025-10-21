USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Министр обороны Грузии в Армении

10:45 451

Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани прибыл в Армению с официальным визитом. Об этом сообщает Министерство обороны Армении.

В ходе поездки он проведет переговоры со своим армянским коллегой Суреном Папикяном.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 196
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 522
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3176
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 750
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1088
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3256
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3167
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1427
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1661
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11365
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8873

