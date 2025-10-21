Судьба российских активов в руках лидеров ЕС

Постоянные представители стран Евросоюза договорились о механизме использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационных кредитов», который может получить одобрение на саммите лидеров ЕС в четверг. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, постпреды стран ЕС неофициально утвердили проект итоговых решений предстоящей в четверг встречи на высшем уровне. Представитель Бельгии, долгое время настроенный скептически, охарактеризовал документ как политический сигнал к действию для Еврокомиссии (ЕК), которая после одобрения инициативы лидерами ЕС должна разработать конкретный юридический механизм использования российских активов, отмечает издание.

Ранее Бельгия выступала против изъятия замороженных российских активов, поскольку значительная их часть хранится на счетах расположенной в стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных разбирательств именно Бельгия может оказаться обязанной выплачивать компенсации России. В проекте документа к саммиту подчеркивается, что ЕК должна представить предложение, подкрепленное эффективными механизмами европейской солидарности и распределения рисков.

Примечательно, что Брюссель не возражает против инициативы Еврокомиссии разработать юридическую основу для использования замороженных российских активов, при этом Европейский совет после саммита должен дать политическое одобрение дальнейшим действиям, отмечает Politico.

Основная часть замороженных в Европе российских суверенных средств – свыше €200 млрд – находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии, который неоднократно выражал протест против их конфискации, предупреждая о возможных судебных ответных мерах России в отношении европейских или бельгийских активов за рубежом.