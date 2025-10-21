USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Судьба российских активов в руках лидеров ЕС

11:01 451

Постоянные представители стран Евросоюза договорились о механизме использования замороженных российских активов для предоставления Украине «репарационных кредитов», который может получить одобрение на саммите лидеров ЕС в четверг. Об этом сообщает издание Politico.

По информации издания, постпреды стран ЕС неофициально утвердили проект итоговых решений предстоящей в четверг встречи на высшем уровне. Представитель Бельгии, долгое время настроенный скептически, охарактеризовал документ как политический сигнал к действию для Еврокомиссии (ЕК), которая после одобрения инициативы лидерами ЕС должна разработать конкретный юридический механизм использования российских активов, отмечает издание.

Ранее Бельгия выступала против изъятия замороженных российских активов, поскольку значительная их часть хранится на счетах расположенной в стране компании Euroclear. Власти опасались, что в случае судебных разбирательств именно Бельгия может оказаться обязанной выплачивать компенсации России. В проекте документа к саммиту подчеркивается, что ЕК должна представить предложение, подкрепленное эффективными механизмами европейской солидарности и распределения рисков.

Примечательно, что Брюссель не возражает против инициативы Еврокомиссии разработать юридическую основу для использования замороженных российских активов, при этом Европейский совет после саммита должен дать политическое одобрение дальнейшим действиям, отмечает Politico.

Основная часть замороженных в Европе российских суверенных средств – свыше €200 млрд – находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии, который неоднократно выражал протест против их конфискации, предупреждая о возможных судебных ответных мерах России в отношении европейских или бельгийских активов за рубежом.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 200
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 524
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3177
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 751
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1089
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3257
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3167
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1428
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1662
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11368
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8873

ЭТО ВАЖНО

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 200
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 524
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3177
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 751
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1089
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3257
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3167
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1428
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1662
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11368
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8873
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться