Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Минздрав вносит ясность...

11:10 1090

В последние недели в средствах массовой информации тиражируется информация о якобы распространении ящура среди животных в регионах Азербайджана.

Haqqin.az обратился в Министерство здравоохранения с запросом внести ясность в этот вопрос: есть ли случаи заражения этим заболеванием среди населения в Азербайджане? И если такие случаи наблюдаются, в каких регионах в основном зарегистрированы, как контролируется эпидемиологическая ситуация?

В официальном ответе Министерства здравоохранения отмечается, что «за последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев ящура среди населения. Ящур является зоонозным (т.е. передающимся от животных к человеку) заболеванием и может передаваться человеку преимущественно при непосредственном контакте с больными парнокопытными животными, а также при употреблении в пищу сырых продуктов животного происхождения».

В Минздраве заявили, что «специфического лечения ящура не существует. При выявлении подобных случаев в хозяйстве рекомендуется производить убой животных с соблюдением санитарных норм и термическую обработку мясной продукции».

Учитывая потенциальное воздействие заболевания на здоровье населения, ведомство советует «в хозяйствах строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила и воздерживаться от употребления сырой или недостаточно термически обработанной продукции животноводства». 

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 204
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 527
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3178
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 752
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1091
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3257
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3167
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1428
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1663
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11369
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8873

ЭТО ВАЖНО

