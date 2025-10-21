Минздрав вносит ясность...

В последние недели в средствах массовой информации тиражируется информация о якобы распространении ящура среди животных в регионах Азербайджана.

Haqqin.az обратился в Министерство здравоохранения с запросом внести ясность в этот вопрос: есть ли случаи заражения этим заболеванием среди населения в Азербайджане? И если такие случаи наблюдаются, в каких регионах в основном зарегистрированы, как контролируется эпидемиологическая ситуация?

В официальном ответе Министерства здравоохранения отмечается, что «за последние 30 лет в Азербайджане не зафиксировано случаев ящура среди населения. Ящур является зоонозным (т.е. передающимся от животных к человеку) заболеванием и может передаваться человеку преимущественно при непосредственном контакте с больными парнокопытными животными, а также при употреблении в пищу сырых продуктов животного происхождения».

В Минздраве заявили, что «специфического лечения ящура не существует. При выявлении подобных случаев в хозяйстве рекомендуется производить убой животных с соблюдением санитарных норм и термическую обработку мясной продукции».

Учитывая потенциальное воздействие заболевания на здоровье населения, ведомство советует «в хозяйствах строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила и воздерживаться от употребления сырой или недостаточно термически обработанной продукции животноводства».