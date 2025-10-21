США рассчитывают на «Большую семерку»

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее усиление экономического давления на Россию со стороны стран G7 («Большая семерка»).

По данным американского ведомства, на переговорах с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное вовлечение Европы в этот процесс. Он также выразил готовность Вашингтона к сотрудничеству с Германией и европейскими партнерами по вопросу возможных дополнительных санкций против Ирана после реакции ООН.

Ранее в октябре министры финансов стран G7 договорились объединить усилия для давления на Россию. В совместном заявлении отмечается, что государства G7 разрабатывают «широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины».

«Среди прочего эти меры включают скоординированное использование всей суммы российских активов, заблокированных в наших юрисдикциях», — говорится в документе.