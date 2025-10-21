USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
США рассчитывают на «Большую семерку»

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на дальнейшее усиление экономического давления на Россию со стороны стран G7 («Большая семерка»).

По данным американского ведомства, на переговорах с вице-канцлером и министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем Бессент подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на активное вовлечение Европы в этот процесс. Он также выразил готовность Вашингтона к сотрудничеству с Германией и европейскими партнерами по вопросу возможных дополнительных санкций против Ирана после реакции ООН.

Ранее в октябре министры финансов стран G7 договорились объединить усилия для давления на Россию. В совместном заявлении отмечается, что государства G7 разрабатывают «широкий спектр вариантов удовлетворения финансовых потребностей Украины».

«Среди прочего эти меры включают скоординированное использование всей суммы российских активов, заблокированных в наших юрисдикциях», — говорится в документе.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
