Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»

11:11 754

Главным событием триумфального выступления сборной Азербайджана по дзюдо на Гран-при Гвадалахары стала победа олимпийского чемпиона Хидаята Гейдарова.

Именно в Мексике он выиграл свою первую схватку после золота на Олимпиаде в Париже. Но одной схваткой Хидаят не ограничился. 28-летний спортсмен поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, победив четырех соперников.

В интервью международному Judo TV Гейдаров сказал:

«У меня прекрасные ощущения. Будто я все начал с нуля. Будет продолжение. Я не в первый раз переживаю падение и подъем. Пару раз такое было. Я знал, что если после Олимпиады будет спад, то я смогу подняться. Спортивная жизнь тяжела. К такому надо быть заранее готовым.

Что я говорю себе в сложные моменты? Да мне все равно! Я - олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы. Знаю, что вернусь, поэтому особо не переживаю из-за этого. Наоборот, это меня мотивирует. Негативные комментарии после моих поражений меня бодрят. Специально читаю их (улыбается)».

Всего мужская сборная Азербайджана завоевала в Мексике шесть (из семи возможных!) золотых и три бронзовые медали. Это самое успешное выступление азербайджанских дзюдоистов на соревнованиях Мирового тура.

12:07 209
11:49 533
