Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Золото и серебро дешевеют

11:16 601

Стоимость золота во вторник утром снижается под влиянием нескольких факторов, включая ослабление спроса на надежные активы на фоне планируемой встречи глав США и Китая по вопросам урегулирования торговых отношений, следует из данных торговых площадок и комментария аналитика, передает издание «Финансы».

По состоянию на утро 21 октября цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,99 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,39% — до 4 342,41 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,81% — до 50,455 доллара за унцию.

«Фиксация прибыли и сокращение притока средств в надежные активы вместе ослабили давление на котировки золота сегодня», — приводит агентство Рейтер мнение аналитика KCM Trade Тима Уотерера (Tim Waterer).

Улучшение ситуации вокруг мировой торговли и снижение геополитических рисков может снизить спрос на «активы-убежища», в том числе на золото.

В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что все еще планирует встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином в Южной Корее через несколько недель, чтобы добиться справедливого торгового соглашения.

