Обычная поездка по двору закончилась трагедией в Баку

В Баку водитель, управлявший автомобилем с малолетним ребенком на руках, стал участником смертельного ДТП.
Инцидент произошел в поселке Забрат. По предварительным данным, житель поселка Турал Сулейманов, 1992 года рождения, сел за руль автомобиля BMW, держа на руках своего сына, 2018 года рождения.
Во время движения по двору ребенок соскользнул и случайно нажал на педаль газа, машина врезалась в ограждение. В результате аварии ребенок погиб на месте, а водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
Главное управление дорожной полиции МВД распространило обращение к водителям в связи с трагедией. В заявлении ведомства подчеркивается, что управление автомобилем с ребенком на руках является не только противоправным, но и крайне опасным действием.
«К большому сожалению, такие водители не осознают, что подвергают опасности жизни детей», — отмечается в сообщении полиции.