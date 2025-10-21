Обычная поездка по двору закончилась трагедией в Баку

Инцидент произошел в поселке Забрат. По предварительным данным, житель поселка Турал Сулейманов, 1992 года рождения, сел за руль автомобиля BMW, держа на руках своего сына, 2018 года рождения.

В Баку водитель, управлявший автомобилем с малолетним ребенком на руках, стал участником смертельного ДТП.

Во время движения по двору ребенок соскользнул и случайно нажал на педаль газа, машина врезалась в ограждение. В результате аварии ребенок погиб на месте, а водитель был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Главное управление дорожной полиции МВД распространило обращение к водителям в связи с трагедией. В заявлении ведомства подчеркивается, что управление автомобилем с ребенком на руках является не только противоправным, но и крайне опасным действием.

«К большому сожалению, такие водители не осознают, что подвергают опасности жизни детей», — отмечается в сообщении полиции.