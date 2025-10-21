Гукасяна арестовали на два месяца

Антикоррупционный суд Армении вынес решение об аресте задержанного накануне мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. Решение принял судья Вардгес Саркисян, передают армянские СМИ.
Сообщается, что суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату.
20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что градоначальник города Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. В ходе операции по задержанию Гукасяна здание мэрии окружили его сторонники. Позже сюда были стянуты «красные береты» (спецназ). По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м, потребовав и получив от владельца около $10 тыс.
В Следственном комитете Армении инициировали дело по статье «массовые беспорядки» в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего задержаны более 30 человек.