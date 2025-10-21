USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Гукасяна арестовали на два месяца

11:19 360

Антикоррупционный суд Армении вынес решение об аресте задержанного накануне мэра Гюмри Вардана Гукасяна на два месяца. Решение принял судья Вардгес Саркисян, передают армянские СМИ.

Сообщается, что суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату.

20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что градоначальник города Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. В ходе операции по задержанию Гукасяна здание мэрии окружили его сторонники. Позже сюда были стянуты «красные береты» (спецназ). По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м, потребовав и получив от владельца около $10 тыс.

В Следственном комитете Армении инициировали дело по статье «массовые беспорядки» в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего задержаны более 30 человек.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 215
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 543
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3189
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 760
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1099
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3262
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3168
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1434
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1666
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11376
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8875

ЭТО ВАЖНО

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 215
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 543
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3189
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 760
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1099
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3262
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3168
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1434
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1666
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11376
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8875
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться