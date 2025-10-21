Гукасяна арестовали на два месяца

Сообщается, что суд всю ночь рассматривал ходатайство об аресте и лишь на рассвете удалился в совещательную комнату.

20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что градоначальник города Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. В ходе операции по задержанию Гукасяна здание мэрии окружили его сторонники. Позже сюда были стянуты «красные береты» (спецназ). По данным следствия, мэр и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м, потребовав и получив от владельца около $10 тыс.

В Следственном комитете Армении инициировали дело по статье «массовые беспорядки» в отношении некоторых участников акции в поддержку Гукасяна. Всего задержаны более 30 человек.