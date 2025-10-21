USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Венгрия и Словакия уступили

11:23 906

Венгрия не собирается препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«У нас нет плана блокировать его (пакет санкций)», – цитирует Сийярто портал Euractiv.

Министр подчеркнул, что Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета антироссийских санкций всех мер, которые противоречили бы национальным интересам страны.

Отвечая на вопрос Euractiv о роли Венгрии в обсуждении новых ограничительных мер против России, Сийярто отметил, что «не участвует в сумасшествии» и выразил уверенность в том, что санкционная политика Евросоюза в отношении Москвы потерпела неудачу.

Тем временем министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил, что Братислава также готова поддержать принятие 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза при условии, что Брюссель примет во внимание требования словацкой стороны.

«Мы находимся в тесном контакте с Еврокомиссией, и сегодня я могу констатировать, что наши предложения более-менее принимают, они включены в предложения, которые обсудят на заседании Совета ЕС в четверг. У меня есть информация, из которой следует, что Еврокомиссия примет требования Братиславы. Словакия, после того как наши предложения учтут, готова занять позитивную позицию по пакету санкций», – подчеркнул Бланар.

Он также отметил, что позиция Братиславы по антироссийским рестрикциям неизменной. Для Словакии, заверил глава МИД, принципиально, чтобы «санкции не имели негативного влияния на экономику» страны.

Еврокомиссия планировала принять 19-й пакет санкций в сентябре, однако из-за разногласий между странами ЕС этого сделать не удалось. По данным европейских источников, вероятность согласования новых мер на предстоящей встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, вопрос будет перенесен на саммит сообщества, запланированный на 23–24 октября.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 218
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 544
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3191
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 760
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1100
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3263
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3169
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1435
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1666
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11377
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8876

ЭТО ВАЖНО

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 218
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 544
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3191
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 760
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1100
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3263
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3169
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1435
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1666
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11377
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8876
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться