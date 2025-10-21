Венгрия и Словакия уступили

Венгрия не собирается препятствовать принятию 19-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.

«У нас нет плана блокировать его (пакет санкций)», – цитирует Сийярто портал Euractiv.

Министр подчеркнул, что Венгрии удалось добиться исключения из нового пакета антироссийских санкций всех мер, которые противоречили бы национальным интересам страны.

Отвечая на вопрос Euractiv о роли Венгрии в обсуждении новых ограничительных мер против России, Сийярто отметил, что «не участвует в сумасшествии» и выразил уверенность в том, что санкционная политика Евросоюза в отношении Москвы потерпела неудачу.

Тем временем министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар после заседания Совета ЕС в Люксембурге заявил, что Братислава также готова поддержать принятие 19-го пакета антироссийских санкций Евросоюза при условии, что Брюссель примет во внимание требования словацкой стороны.

«Мы находимся в тесном контакте с Еврокомиссией, и сегодня я могу констатировать, что наши предложения более-менее принимают, они включены в предложения, которые обсудят на заседании Совета ЕС в четверг. У меня есть информация, из которой следует, что Еврокомиссия примет требования Братиславы. Словакия, после того как наши предложения учтут, готова занять позитивную позицию по пакету санкций», – подчеркнул Бланар.

Он также отметил, что позиция Братиславы по антироссийским рестрикциям неизменной. Для Словакии, заверил глава МИД, принципиально, чтобы «санкции не имели негативного влияния на экономику» страны.

Еврокомиссия планировала принять 19-й пакет санкций в сентябре, однако из-за разногласий между странами ЕС этого сделать не удалось. По данным европейских источников, вероятность согласования новых мер на предстоящей встрече глав МИД остается низкой, скорее всего, вопрос будет перенесен на саммит сообщества, запланированный на 23–24 октября.