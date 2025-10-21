USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Осуществи свою идею со студенческой инновационной программой Spark от Birbank

11:33 211

Радостная новость для студентов! Первый цифровой банк Азербайджана Birbank открывает уникальные возможности для молодых и креативных людей, которые имеют идеи в сфере банковского дела и стремятся предложить инновационные решения. 16 октября стартовала cтуденческая инновационная программа Spark, открывающая новые горизонты для студентов с большими целями и амбициями.

К участию приглашаются студенты бакалавриата 3–4-х курсов и магистранты вузов страны, чей средний балл составляет 70 и выше. Студенты, желающие стать участниками программы, могут подать заявку в составе команды из четырех человек, выполняющих роли продакт-менеджера, бизнес-аналитика, разработчика и дизайнера.

Команды, чьи идеи будут одобрены и успешно пройдут этапы «Первичная оценка», «Задание» и «Собеседование», получат право участия в проекте. После этого для них начнется этап, наполненный новыми знаниями и практическим опытом. Участники смогут пройти специальные тренинги, практику и наставничество от профессионалов Birbank.

По итогам программы три лучшие команды, чьи идеи окажутся наиболее успешными, получат призы в размере 4000, 2000 и 1000 манатов.

Регистрация и подача заявок: www.kbl.az/tpi

Цель проекта – объединить молодых людей, интересующихся новыми технологиями и инновациями, стимулировать их развитие и предоставить возможность получить практический опыт в реальной рабочей среде. Студенческая инновационная программа Spark также поможет участникам развить навыки командной работы, нетворкинга и управления проектами в современном банковском секторе.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 119 филиалов и 52 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт https://birbank.az/, обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 220
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 545
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3193
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 762
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1102
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3264
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3171
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1437
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1667
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11379
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8876

