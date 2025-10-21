Перспективы расширения «Авраамовых соглашений»

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что начало реализации мирного соглашения по урегулированию ситуации в секторе Газа открывает значительные перспективы для расширения «Авраамовых соглашений» между Израилем и арабскими странами. Такое мнение он выразил по итогам встречи с министром финансов Израиля Бецалелем Смотричем.

«В ходе переговоров с министром Смотричем я подчеркнул важность знакового мирного соглашения президента [США Дональда] Трампа. Я подчеркнул историческое возвращение [израильских] заложников и огромный потенциал расширения «Авраамовых соглашений», – написал Бессент в X.

В апреле президент США Дональд Трамп выразил мнение, что Саудовская Аравия может присоединиться к «Авраамовым соглашениям». Надежду на нормализацию отношений между королевством и Израилем также озвучил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар. В конце сентября Трамп добавил, что в перспективе не исключает и возможного присоединения к соглашениям Ирана.

«Авраамовы соглашения» – документы о нормализации отношений Израиля с Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами — были подписаны в сентябре 2020 года в Вашингтоне при посредничестве США. Позже о нормализации с Израилем заявили Марокко и Судан. До этого дипломатические отношения с еврейским государством из арабского мира поддерживали лишь Египет и Иордания.