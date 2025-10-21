USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп: Не думаю, что Украина победит

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в войне с Россией, вместе с тем отметив, что теоретически это возможно. Трамп сделал это заявление во время совместного выступления с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в понедельник, 20 октября, передает Deutsche Welle.

«Они все еще могут выиграть. Я не думаю, что они победят, но теоретически могут. Я никогда не говорил, что они победят - я говорил, что они могут победить. Все может случиться», - цитирует Трампа телеканал CNN.

Менее месяца назад глава Белого дома утверждал, что Украина при поддержке Евросоюза «способна бороться и вернуть» всю свою территорию в прежних границах. «С течением времени, терпением и финансовой поддержкой Европы и, в частности, НАТО, восстановление первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», - указывал американский лидер.

19 октября президент США заявил, что для завершения российско-украинской войны регион Донбасс должен быть «разделен», при этом бо́льшая его часть останется под контролем России. В тот же день Трамп также опроверг информацию из статьи Financial Times - в ней утверждалось, что президент США призывал украинского лидера Владимира Зеленского отдать России весь Донбасс, в который входят части трех областей Украины - Донецкой, Луганской и Днепропетровской.

