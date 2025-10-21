Суровый приговор обидчику премьера Словакии

Судья не принял доводы защиты о том, что подсудимый «не хотел убивать премьера». Цинтула осужден по статье о теракте. Сообщается, что он может обжаловать приговор в Верховном суде.

Первое слушание дела состоялось 8 июля, всего их было восемь. В ходе слушаний были представлены десятки записей, телефонных звонков и документальных доказательств, в которых подсудимый описывает свои мотивы. Охранники главы словацкого правительства Роберта Фицо на суде рассказали, как им пришлось немедленно вмешаться, чтобы спасти жизнь премьеру. Врачи подтвердили, что пули попали ему в живот, предплечье и большой палец, и что именно быстрое вмешательство спасло ему жизнь.

Защита настаивала на переквалификации дела, заявив, что это была «акция протеста», а не терроризм. Однако прокурор убеждена, что целью Цинтулы было не причинение вреда человеку, а нанесение удара по государственным учреждениям и устрашение общества. Она утверждала, что действия Цинтулы имели все признаки теракта, поскольку это была политически мотивированная атака, направленная на дестабилизацию страны.

Сам Цинтула предстал перед судом спокойно. Он назвал свой поступок «криком несогласия, а не убийством». Цинтула объяснил, что решил навредить Фицо, чтобы тот больше не смог быть премьером, но не хотел его убивать. Для своей акции он выбрал заседание правительства в Гандлове. В тот момент, когда Фицо направился к сторонникам, Цинтула достал оружие и выстрелил пять раз. «Я не хотел его убивать, я хотел, чтобы он понял», — заявил он в своем последнем слове.

15 мая прошлого года в Фицо несколько раз выстрелили после выездного заседания правительства в городе Гандлова. Он был ранен в грудь, живот и руку и перенес две операции. 71-летний Цинтула объяснил свой поступок несогласием с политикой властей. Позднее дело о покушении переквалифицировали в теракт.