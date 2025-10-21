Тайное правительство ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС принимает скрытое участие в формировании будущего технократического правительства в секторе Газа, что идет вразрез с мирным планом президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила израильская государственная телерадиокомпания Kan, не уточнив источники этой информации.

«ХАМАС назначил примерно половину министров технократического правительства, выбрав людей, поддерживающих группировку и ее принципы, пусть даже не явно и открыто. Палестинская администрация выбрала другую половину технократического правительства», – говорится в сообщении на сайте Kan.

Согласно информации, арабские посредники знают о вовлеченности ХАМАС в процесс формирования будущего правительства в анклаве. Это, по сути, даст движению возможность сохранить влияние в секторе Газа и после завершения вооруженного конфликта, указывает автор материала.

Тем временем член политбюро ХАМАС, глава управления международных отношений движения Муса Абу Марзук заявил, что палестинцы сами способны обеспечить безопасность на своих территориях, иностранные силы нужны для того, чтобы защитить палестинский народ от Израиля.

«Силы правопорядка сектора Газа с первого дня действия соглашения приступили к преследованию зачинщиков беспорядков, поддержанию безопасности в секторе», – отметил Абу Марзук, комментируя вопрос о возможном присутствии международных миротворческих сил на территории анклава.

Он указал, что вопрос должен ставиться «о международных силах для защиты палестинского народа» от действий израильской армии.

«Мы поддержим любое решение, обеспечивающее защиту нашего народа», – добавил Абу Марзук.

Собеседник агентства пояснил, что движение обладает всем необходимым для обеспечения собственной безопасности, добавив, что главным препятствием на сегодняшний день является израильское присутствие в секторе Газа.