Саркози отправился в тюрьму

Сегодня утром бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму Ла-Санте, расположенную в XIV округе Парижа на левом берегу Сены, сообщают французские СМИ.

Бывший глава французского государства 25 сентября был признан виновным в «соучастии в преступной группе» по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и пассивной коррупции. Суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года, но приговорил Саркози к пяти годам лишения свободы.

В интервью газете Le Figaro Саркози сообщил, что возьмет с собой две книги: двухтомник «Граф Монте-Кристо» Александра Дюма-отца и «Иисус. Жизнеописание Христа» Жан-Кристиана Птифиса.

Распространились кадры того, как экс-президент Франции Николя Саркози покинул свой дом, чтобы направиться в парижскую тюрьму, где он сегодня начнет отбывать срок.

Собравшиеся перед домом сторонники экс-президента встретили его аплодисментами.

Отметим, что Николя Саркози стал первым президентом в послевоенной истории Франции, заключенным в тюрьму.