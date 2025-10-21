Гафарова встречается с Симоняном

В Женеве стартовала встреча между спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем парламента Армении Аленом Симоняном.
Встреча проходит в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
