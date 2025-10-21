USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Гафарова встречается с Симоняном

12:07 236

В Женеве стартовала встреча между спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой и председателем парламента Армении Аленом Симоняном.

Встреча проходит в рамках 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07 237
Трамп: Не думаю, что Украина победит
Трамп: Не думаю, что Украина победит новость дополнена
11:49 557
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва?
Встреча Трампа и Путина под угрозой срыва? обновлено 11:20
11:20 3199
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
Хидаят Гейдаров после победы в Мексике: «Специально читаю негативные комментарии. Они меня мотивируют»
11:11 766
Минздрав вносит ясность...
Минздрав вносит ясность...
11:10 1111
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 3274
Лягушки и петухи в защиту демократии
Лягушки и петухи в защиту демократии наша корреспонденция; все еще актуально
20 октября 2025, 19:47 3173
Нетаньяху против Турции в Газе
Нетаньяху против Турции в Газе
10:29 1441
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
«Все будут работать как ломовые лошади»: женщина впервые стала премьером Японии
09:50 1672
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел
Аднана Ахмедзаде заявили. Но он не пришел главное на этот час
20 октября 2025, 21:32 11384
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству?
Депутат Саяд Алиев готовится к бегству? главное на этот час
20 октября 2025, 19:28 8881

