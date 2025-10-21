В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья

Сегодня примерно в 10:51 в направлении проспекта Нефтчиляр, вблизи территории бульвара, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, принадлежащего компании ООО BakuBus, с государственным регистрационным номером 99-JU-809, обслуживающего регулярный маршрут №125, заявили в Государственном агентстве автомобильного транспорта.

«По предварительным данным, у водителя автобуса внезапно ухудшилось самочувствие. Несмотря на попытку остановить транспортное средство, он потерял управление, и автобус направился в сторону бульвара. В результате происшествия среди пассажиров пострадавших нет. Для оказания водителю первой медицинской помощи на место была вызвана скорая медицинская помощь.

Следует отметить, что все водители ООО BakuBus проходят обязательный медицинский осмотр перед началом рабочего дня. В ходе проверки контролируются артериальное давление, пульс, общее физическое состояние, психоэмоциональное состояние, а также проводится тест на наличие алкоголя. Указанный водитель также прошел медицинский осмотр утром перед выходом на линию, и никаких проблем со здоровьем выявлено не было», - сказано в заявлении.