В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья

видео; обновлено 14:24
14:24

Сегодня примерно в 10:51 в направлении проспекта Нефтчиляр, вблизи территории бульвара, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, принадлежащего компании ООО BakuBus, с государственным регистрационным номером 99-JU-809, обслуживающего регулярный маршрут №125, заявили в Государственном агентстве автомобильного транспорта.

«По предварительным данным, у водителя автобуса внезапно ухудшилось самочувствие. Несмотря на попытку остановить транспортное средство, он потерял управление, и автобус направился в сторону бульвара. В результате происшествия среди пассажиров пострадавших нет. Для оказания водителю первой медицинской помощи на место была вызвана скорая медицинская помощь.

Следует отметить, что все водители ООО BakuBus проходят обязательный медицинский осмотр перед началом рабочего дня. В ходе проверки контролируются артериальное давление, пульс, общее физическое состояние, психоэмоциональное состояние, а также проводится тест на наличие алкоголя. Указанный водитель также прошел медицинский осмотр утром перед выходом на линию, и никаких проблем со здоровьем выявлено не было», - сказано в заявлении.

*** 12:30 

Сегодня в Баку пассажирский автобус №125 выехал с проспекта Нефтяников на территорию бульвара и врезался в дерево, повалив несколько деревьев.

Как сообщил старший инспектор пресс-службы Управления дорожной полиции Баку Рустам Ахмедов, авария произошла сегодня около 10:40. Пострадавших нет.

«Гылман Алиев, водитель автобуса с государственным номером 99 JU 809, принадлежащего BakuBus и следовавшего по маршруту №125, неожиданно потерял управление. В результате транспортное средство съехало с дороги и столкнулось с препятствиями. В результате ДТП пострадавших нет. По данному факту ведется расследование», - заявил Ахмедов.

