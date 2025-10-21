В Польше задержали восьмерых диверсантов

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) совместно с другими службами в последние дни задержало восемь человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов. Об этом сообщил премьер-министр страны Дональд Туск в X, передает Polska Agencja Prasowa (государственное информационное агентство Республики Польша - ред.).

Как следует из поста премьера Польши, задержания были проведены в разных частях страны, и в настоящее время продолжаются дальнейшие оперативные действия.

«Агентство внутренней безопасности (ABW) совместно с другими службами в последние дни задержало восемь человек в разных регионах страны, подозреваемых в подготовке диверсионных актов. Дело будет развиваться. Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия», – написал Туск.

Координатор спецслужб и министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк отреагировал на слова премьер-министра, сообщив, что «вопросы, о которых пишет премьер-министр Дональд Туск, касаются проведения разведки военных объектов и элементов критической инфраструктуры, подготовки средств для совершения диверсий и непосредственного осуществления атак».

«ABW тесно сотрудничает с SKW (пол. Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Служба военной контрразведки – ред.), полицией и прокуратурой», – добавил Семоняк на своем профиле в X.

Напомним, в августе Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина Украины, которого обвинили в подготовке диверсии. По словам координатора спецслужб и министра внутренних дел и администрации Польши Томаша Семоняка, задержали 17-летнего молодого человека. Он «по заказу иностранных ведомств» повредил памятник жертвам Волынской резни в селе Домостава в Подкарпатском воеводстве.

В канцелярии Туска тогда заявили, что российская сторона «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».