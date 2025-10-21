USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Мехтиев призвал на помощь адвокатов

12:56 2347

Бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, обвиняемый в особо тяжких преступлениях - таких как государственная измена, попытка насильственного захвата власти и отмывание денег, - активизировал юридическую защиту через своих адвокатов.

Адвокатская команда Мехтиева подала апелляционную жалобу на ряд судебных решений, принятых еще до помещения политика под домашний арест, пишет Qafqazinfo. Для подготовки жалобы защитники ознакомились с материалами уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности, а также с решениями Сабаильского районного суда, принятыми по ходатайству СГБ.

Особое внимание уделяется решению суда от 13 августа 2025 года, в котором была санкционирована реализация комплекса оперативно-технических мероприятий в отношении Мехтиева. Именно это постановление, по мнению наблюдателей, сыграло ключевую роль в разоблачении бывшего влиятельного чиновника, которого в прессе называют «серым кардиналом». На основании этого решения были перехвачены данные, передаваемые по различным каналам связи, а также проведены оперативные действия в издательстве Şərq-Qərb и по другим адресам, связанным с Мехтиевым.

В настоящее время 87-летний Рамиз Мехтиев находится под домашним арестом. Он и его близкие пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу выдвинутых обвинений.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 62
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 579
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3120
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 963
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2348
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 752
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1621
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2258
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1493

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 62
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 579
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3120
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 963
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2348
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 752
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1621
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2258
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1493
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться