Мехтиев призвал на помощь адвокатов

Бывший глава Администрации президента Рамиз Мехтиев, обвиняемый в особо тяжких преступлениях - таких как государственная измена, попытка насильственного захвата власти и отмывание денег, - активизировал юридическую защиту через своих адвокатов.

Адвокатская команда Мехтиева подала апелляционную жалобу на ряд судебных решений, принятых еще до помещения политика под домашний арест, пишет Qafqazinfo. Для подготовки жалобы защитники ознакомились с материалами уголовного дела, возбужденного Службой государственной безопасности, а также с решениями Сабаильского районного суда, принятыми по ходатайству СГБ.

Особое внимание уделяется решению суда от 13 августа 2025 года, в котором была санкционирована реализация комплекса оперативно-технических мероприятий в отношении Мехтиева. Именно это постановление, по мнению наблюдателей, сыграло ключевую роль в разоблачении бывшего влиятельного чиновника, которого в прессе называют «серым кардиналом». На основании этого решения были перехвачены данные, передаваемые по различным каналам связи, а также проведены оперативные действия в издательстве Şərq-Qərb и по другим адресам, связанным с Мехтиевым.

В настоящее время 87-летний Рамиз Мехтиев находится под домашним арестом. Он и его близкие пока воздерживаются от публичных комментариев по поводу выдвинутых обвинений.