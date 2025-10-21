USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»

фото
13:02 752

С участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Срединного коридора» (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Глав государств Азербайджана и Казахстана проинформировали о проекте. Было отмечено, что являющийся основным транспортно-логистическим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии с европейскими странами, Срединный коридор играет стратегическую роль в укреплении региональной и межконтинентальной торговли. Подчеркнуто, что объем перевозок из Китая в Азербайджан растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится в три раза по сравнению с текущим периодом. Это, в свою очередь, еще больше повышает значимость проекта.

Главы государств были проинформированы о конкретных шагах и инициативах, предусмотренных для повышения рентабельности и конкурентоспособности Срединного коридора.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 62
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 580
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3120
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 964
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2351
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 753
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1622
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2259
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1495

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 62
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 580
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3120
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 964
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2351
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 753
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1622
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2259
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1495
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться