Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»

С участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Срединного коридора» (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Глав государств Азербайджана и Казахстана проинформировали о проекте. Было отмечено, что являющийся основным транспортно-логистическим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии с европейскими странами, Срединный коридор играет стратегическую роль в укреплении региональной и межконтинентальной торговли. Подчеркнуто, что объем перевозок из Китая в Азербайджан растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится в три раза по сравнению с текущим периодом. Это, в свою очередь, еще больше повышает значимость проекта.

Главы государств были проинформированы о конкретных шагах и инициативах, предусмотренных для повышения рентабельности и конкурентоспособности Срединного коридора.