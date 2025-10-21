В Польше пригрозили перехватить самолет Путина

Польша может задержать самолет российского президента Владимира Путина, если тот попытается войти в воздушное пространство страны во время визита в Будапешт. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в МУС», — сказал Сикорский в интервью Radio Rodzina.

При этом он признал, что технически Путин может добраться до Будапешта по альтернативному маршруту, который пролегает через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии. При этом он подверг резкой критике решение правительства Виктора Орбана пригласить Путина в Венгрию.

«Тот факт, что член Европейского союза, который обязан выполнять решение Международного уголовного суда, принимает президента Путина, свидетельствует, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией», – указал глава внешнеполитического ведомства.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации детей из Украины в Россию. С февраля 2025 года над всей территорией Европейского союза действует запрет на полеты российских самолетов. Это создает серьезные трудности для потенциальной поездки Путина в Венгрию, которая является членом ЕС, хотя и поддерживает более мягкую политику в отношении Москвы.

Отметим, что Польша находится на пути кратчайшего маршрута из Москвы в столицу Венгрии. Ранее сообщалось, что другая страна ЕС – Болгария – пообещала не препятствовать полету президентского борта РФ.