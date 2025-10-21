USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

В Польше пригрозили перехватить самолет Путина

13:08 1163

Польша может задержать самолет российского президента Владимира Путина, если тот попытается войти в воздушное пространство страны во время визита в Будапешт. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

«Мы не можем гарантировать, что независимый суд не прикажет польскому правительству остановить самолет с Путиным, который будет находиться в польском воздушном пространстве, чтобы доставить подозреваемого в МУС», — сказал Сикорский в интервью Radio Rodzina.

При этом он признал, что технически Путин может добраться до Будапешта по альтернативному маршруту, который пролегает через воздушное пространство Турции, Черногории и Сербии. При этом он подверг резкой критике решение правительства Виктора Орбана пригласить Путина в Венгрию.

«Тот факт, что член Европейского союза, который обязан выполнять решение Международного уголовного суда, принимает президента Путина, свидетельствует, что Венгрия позиционирует себя не как часть Запада, а между Западом и Россией», – указал глава внешнеполитического ведомства.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина 17 марта 2023 года по обвинению в военном преступлении — незаконной депортации детей из Украины в Россию. С февраля 2025 года над всей территорией Европейского союза действует запрет на полеты российских самолетов. Это создает серьезные трудности для потенциальной поездки Путина в Венгрию, которая является членом ЕС, хотя и поддерживает более мягкую политику в отношении Москвы.

Отметим, что Польша находится на пути кратчайшего маршрута из Москвы в столицу Венгрии. Ранее сообщалось, что другая страна ЕС – Болгария – пообещала не препятствовать полету президентского борта РФ.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 63
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 581
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3122
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 964
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2353
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 753
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1622
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2262
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1496

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 63
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 581
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3122
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 964
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2353
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 753
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1622
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2262
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1496
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться