USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Cенсационное заявление Алиева об Армении. Реакция Еревана

обновлено 14:16
14:16 2643

Республика Армения приветствует заявление президента Азербайджанской Республики об отмене ограничений на транзит грузов в Армению, написала в соцсетях пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Этот шаг имеет важное значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира между Арменией и Азербайджаном в соответствии с договорённостями, достигнутыми в Вашингтоне», - подчеркнула Багдасерян.

*** 13:10 

Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Также должен сказать, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению. Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», - заявил глава азербайджанского государства.

Ильхам Алиев сказал также, что «наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли». Глава государства подчеркнул, что роль президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.

Глава государства также заявил, что открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года.

«Помимо того, что мы сейчас все планируем и осуществляем, огромный потенциал также составляет проект Зангезурского коридора. На территории Азербайджана все работы по автомобильному и железнодорожному сообщению будут завершены к середине следующего года. На территории других стран, надеемся с такой же скоростью это будет все реализовано, и в этом случае открытие Зангезурского коридора может произойти к концу 2028 года», - добавил Алиев.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 63
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 582
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3122
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 642
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 965
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2358
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 754
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1624
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2264
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1496

