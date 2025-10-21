Индия заходит в Грузию с буровой установкой

Индийская компания Hindustan Silichine Private Limited планирует инвестировать до $50 млн в проекты по добыче нефти в Грузии в течение ближайших четырех лет. Об этом сообщили в грузинском министерстве экономики и устойчивого развития.

Государственное агентство «Корпорация нефти и газа Грузии» и индийская компания Hindustan Silicon Private Limited подписали соглашение о разделе продукции, предусматривающее проведение широкомасштабных работ на действующих нефтяных месторождениях. В рамках проекта планируется углубление и бурение семи эксплуатационных, а также двух новых разведочных скважин с использованием современных технологий.

«Объем инвестиционного пакета проекта на ближайшие четыре года составляет около $50 млн. Сразу после подписания соглашения компания выплатит в государственный бюджет $4,15 млн», – говорится в сообщении.

Замминистра экономики Грузии Инга Пхаладзе назвала подписание соглашения с индийской компанией важным шагом в развитии экономического партнерства и укреплении дружественных отношений между Тбилиси и Нью-Дели.

По ее словам, договоренность будет способствовать развитию энергетического потенциала страны, привлечению инвестиций и внедрению современных технологических решений в нефтедобывающей отрасли. Она также отметила, что соглашение создает основу для нового этапа, направленного на укрепление энергетической безопасности, а также открывает дополнительные возможности для экономического роста и регионального развития.