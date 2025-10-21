Армения с Турцией обсудит важную тему

В ближайшее время состоится межгосударственная встреча представителей Армении и Турции по вопросам восстановления и запуска железной дороги Гюмри — Карс. Об этом заявил спецпредставитель Армении в процессе нормализации армяно-турецких отношений, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

«В самое ближайшее время состоится межгосударственная встреча по вопросам восстановления и функционирования железной дороги Гюмри — Карс. После встречи будет предоставлена подробная информация», — сказал Рубинян.

Напомним, 12 сентября 2025 года в Ереване состоялась встреча спецпредставителей Армении и Турции в процессе нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча. По итогам встречи стороны договорились, что профильные ведомства Армении и Турции проведут необходимые технические исследования для восстановления и запуска железной дороги Гюмри — Карс и линий электропередачи.