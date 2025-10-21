Европа и Зеленский требуют «заморозить» фронт

Европейские лидеры призвали к немедленному замораживанию линии фронта в Украине в своем заявлении, которое поддержал и подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой», — приводит заявление Blomberg.

В числе подписавших заявление — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу, 24 октября, в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров, входящих в «Коалицию желающих», а в четверг в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будет рассмотрен вопрос о новых санкциях против России и использовании замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины.

«Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока (российский президент Владимир) Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы», — говорится в совместном заявлении.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также американский лидер указал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

Газета FT ранее писала, что во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп призвал его принять условия российской стороны. Источники FT добавили, что президент США отверг карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский лидер высказал во время их разговора за день до того.