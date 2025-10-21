USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Европа и Зеленский требуют «заморозить» фронт

13:44 446

Европейские лидеры призвали к немедленному замораживанию линии фронта в Украине в своем заявлении, которое поддержал и подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Мы решительно поддерживаем позицию президента [США Дональда] Трампа, что боевые действия должны быть немедленно прекращены, а нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров. Мы остаемся приверженными принципу, что международные границы не могут быть изменены силой», — приводит заявление Blomberg.

В числе подписавших заявление — канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава итальянского правительства Джорджа Мелони и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

В пятницу, 24 октября, в Лондоне пройдет встреча европейских лидеров, входящих в «Коалицию желающих», а в четверг в Брюсселе состоится саммит ЕС, где будет рассмотрен вопрос о новых санкциях против России и использовании замороженных активов российского Центробанка для поддержки Украины.

«Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока (российский президент Владимир) Путин не будет готов заключить мир. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы Украина имела необходимые ресурсы», — говорится в совместном заявлении.

19 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Путин «заберет» какую-то часть территории Украины. Также американский лидер указал, что не может отдать Украине «все свое оружие», потому что это поставит под угрозу США.

Газета FT ранее писала, что во время встречи с Зеленским в Белом доме 17 октября Трамп призвал его принять условия российской стороны. Источники FT добавили, что президент США отверг карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский лидер высказал во время их разговора за день до того.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 67
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 588
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3125
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 648
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 972
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2364
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 755
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1629
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5394
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2271
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1500

