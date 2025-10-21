Украинцы захватили российскую позицию беспилотником

Украинские военные впервые захватили российскую позицию и взяли в плен двоих солдат при помощи наземного беспилотника, сообщает издание со ссылкой на командиров 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Операция прошла в июне на северо-востоке Харьковской области. Двое российских военнослужащих добровольно сдались, показав на камеру картон с надписью «Мы хотим сдаться». Украинские дроны наблюдали за происходящим и направляли пленных к своим позициям.

Перед этим украинские дроны-камикадзе и наземные беспилотники уничтожили российский блиндаж, удерживавший участок лесополосы. После серии ударов пехота ВСУ заняла позицию без потерь.

Командир подразделения отметил, что главной победой считает не взятых пленных, а то, что операция прошла без жертв.

WP отмечает, что этот эпизод стал первым подтвержденным случаем успешного применения наземных дронов в бою — они не только атаковали, но и вынудили противников сдаться. Эксперты называют это шагом к новой эпохе войны, где роботы выполняют самые опасные задачи на фронте.