USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Украинцы захватили российскую позицию беспилотником

13:47 626

Украинские военные впервые захватили российскую позицию и взяли в плен двоих солдат при помощи наземного беспилотника, сообщает издание со ссылкой на командиров 3-й штурмовой бригады ВСУ.

Операция прошла в июне на северо-востоке Харьковской области. Двое российских военнослужащих добровольно сдались, показав на камеру картон с надписью «Мы хотим сдаться». Украинские дроны наблюдали за происходящим и направляли пленных к своим позициям.

Перед этим украинские дроны-камикадзе и наземные беспилотники уничтожили российский блиндаж, удерживавший участок лесополосы. После серии ударов пехота ВСУ заняла позицию без потерь.

Командир подразделения отметил, что главной победой считает не взятых пленных, а то, что операция прошла без жертв.

WP отмечает, что этот эпизод стал первым подтвержденным случаем успешного применения наземных дронов в бою — они не только атаковали, но и вынудили противников сдаться. Эксперты называют это шагом к новой эпохе войны, где роботы выполняют самые опасные задачи на фронте.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 70
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 588
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3126
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 649
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 975
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2365
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 755
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1629
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5396
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2272
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1501

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 70
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 588
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3126
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 649
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 975
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2365
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 755
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1629
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5396
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2272
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1501
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться