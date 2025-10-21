USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Алиев о «Маршруте Трампа»

Проект транзитного коридора TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity – «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания) обязательно будет реализован, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

«Как вы знаете, одним из достижений Вашингтонского саммита в августе является проект TRIPP. Президент (США Дональд) Трамп дал свое имя этому проекту, что, естественно, говорит о том, что этот проект обязательно будет реализован. Тем самым открывается еще один маршрут Срединного коридора.

В добавление к традиционному появляется еще один – через Зангезур с грузооборотом в 15 миллионов тонн на уровне самых современных стандартов. Так что объем грузов из Азии в Европу и обратно через территории наших стран имеет потенциал к росту сам по себе, но и также будет иметь еще больший потенциал к приему и отправке», - отметил глава государства.

