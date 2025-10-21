USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

В Нью-Йорке рассыпается 102-этажный небоскреб

14:02 395

В Нью-Йорке начал рушиться 102-этажный небоскреб. Об этом пишет The New York Times.

Фасад элитной высотки на Манхэттене стал разрушаться спустя всего десять лет после окончания строительства. Облицовка здания пошла трещинами, снаружи небоскреба виднеются выбоины. Кроме того, внутри высотки ломаются лифты и регулярно наблюдаются протечки.

На прочность конструкций мог повлиять цвет: ради создания белого оттенка, на котором настаивал девелопер, был изменен состав бетона. Кроме того, архитекторы, вероятно, не рассчитали нагрузку от погодных условий.

По мнению специалистов, ситуация будет только усугубляться, а ремонт здания встанет в «девятизначную сумму». В случае, если с ремонтом затянут, то в здании будет опасно не только проживать, но и проходить мимо него. 

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 72
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 592
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3128
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 649
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 976
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2368
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 756
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1630
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5397
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2272
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1502

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 72
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 592
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3128
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 649
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 976
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2368
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 756
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1630
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5397
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2272
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1502
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться