В Нью-Йорке рассыпается 102-этажный небоскреб

Фасад элитной высотки на Манхэттене стал разрушаться спустя всего десять лет после окончания строительства. Облицовка здания пошла трещинами, снаружи небоскреба виднеются выбоины. Кроме того, внутри высотки ломаются лифты и регулярно наблюдаются протечки.

На прочность конструкций мог повлиять цвет: ради создания белого оттенка, на котором настаивал девелопер, был изменен состав бетона. Кроме того, архитекторы, вероятно, не рассчитали нагрузку от погодных условий.

По мнению специалистов, ситуация будет только усугубляться, а ремонт здания встанет в «девятизначную сумму». В случае, если с ремонтом затянут, то в здании будет опасно не только проживать, но и проходить мимо него.