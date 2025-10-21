USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Израиль отверг американское предложение

14:08

Израиль отклонил американское предложение о переговорах с Ливаном, которые могли бы привести к выводу израильских войск с оккупированных ливанских территорий и началу процесса демаркации границ. Об этом сообщил спикер ливанского парламента Набих Берри.

«Предложение о ливано-израильском переговорном треке снято с повестки дня из-за того, что Тель-Авив отверг американскую инициативу об этом», – сказал Берри в интервью изданию Asharq Al-Awsat.

По словам ливанского политика, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак уведомил Бейрут об отказе Тель-Авива от американского предложения, которое предусматривало запуск переговорного процесса с одновременным двухмесячным прекращением израильских ударов по Ливану. В рамках переговоров планировалось добиться вывода израильских войск с оккупированных территорий, начать обсуждение демаркации границ и вопросов безопасности.

Берри также отметил, что единственным оставшимся вариантом урегулирования остается «механизм с участием представителей вовлеченных стран и спонсоров» в рамках соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем, заключенного в ноябре прошлого года.

В марте издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на осведомленный ливанский источник сообщало, что США оказывают давление на Ливан с целью заключения соглашения с Израилем, которое будет «меньше, чем нормализация, но больше, чем договор о перемирии». Главная цель Вашингтона — добиться такого разграничения границ, которое исключало бы использование оружия ливанским движением «Хезболла» против Израиля, при этом признавая невозможность для Ливана полноценной нормализации отношений с Израилем.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
14:14
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
13:46
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции
13:27
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
13:02
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
12:43
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
20 октября 2025, 20:32
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
12:30
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном
12:07

