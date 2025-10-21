В Украине продлили военное положение

Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект о продлении срока действия военного положения в стране.

За закон «Об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№14128) проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно документу, действие военного положения продлено с 5:30 5 ноября 2025 года на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

Также парламент продлил до этой же даты срок всеобщей мобилизации. За соответствующий законопроект (№14129) проголосовали 315 депутатов.

Это уже 17-е голосование Верховной Рады за продление военного положения и всеобщей мобилизации.