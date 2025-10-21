USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

В Украине продлили военное положение

14:09 85

Верховная Рада Украины поддержала президентский законопроект о продлении срока действия военного положения в стране.

За закон «Об утверждении указа президента Украины «О продлении срока действия военного положения в Украине» (№14128) проголосовали 317 народных депутатов.

Согласно документу, действие военного положения продлено с 5:30 5 ноября 2025 года на 90 суток, то есть до 3 февраля 2026 года.

Также парламент продлил до этой же даты срок всеобщей мобилизации. За соответствующий законопроект (№14129) проголосовали 315 депутатов.

Это уже 17-е голосование Верховной Рады за продление военного положения и всеобщей мобилизации.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 73
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 595
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3129
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 649
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 979
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2370
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 757
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1632
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5397
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2274
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1502

