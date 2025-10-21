USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Мирзоян об отношениях Еревана с Баку и «Маршруте Трампа»

DW
14:09 165

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал ряд заявлений относительно отношений между Арменией и Азербайджаном в интервью немецкому журналисту Константину Эггерту (Deutsche Welle), которое состоялось во время Варшавского форума по безопасности.

В интервью Мирзоян рассказал о том, как идут переговоры с Азербайджаном, направленные на достижение окончательного мира.

Он напомнил об историческом саммите с участием глав трех государств – Азербайджана, Армении и США, который прошел в Белом доме 8 августа. По словам Мирзояна, министры иностранных дел этих стран парафировали подписанную в Вашингтоне декларацию, и, таким образом, договорились о нескольких основополагающих принципах: взаимное признание территориальной целостности, нерушимость границ, а также согласовали вопрос о возможности восстановления транспортных связей.

«Следующим шагом является подписание мирного договора — это и было изначальной целью, — а также согласование конкретных технических условий восстановления транспортных связей. Затем начало строительства и так далее», — сказал Мирзоян.

Он отметил, что армянская сторона начала делимитацию межгосударственной границы с Азербайджаном: «Мы уже определили 12-километровую линию границы. У нас есть взаимное понимание того, как должен продолжаться этот процесс…»

Мирзоян отметил, что «делимитация – это нелегкий процесс». «Я полагаю, что делимитация границ будет продолжаться теми же темпами, а может быть, и ускоренными», - добавил он.

Еще одной темой, затронутой в интервью, стал «Маршрут Трампа».

«Мы говорим в соглашении о разблокировании всех транспортных коммуникаций, всей инфраструктуры между двумя странами. Таким образом, мы, например, получаем доступ к азербайджанской железной дороге, ко всей системе, ко всей цепочке. Азербайджан получает доступ к нашей железной дороге. Все как у обычных соседей. Мы сможем проезжать через территорию друг друга…» - сказал Мирзоян.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 73
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 596
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3131
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 650
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 982
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2373
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 757
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1633
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5397
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2277
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1502

