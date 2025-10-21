Мирзоян об отношениях Еревана с Баку и «Маршруте Трампа»

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сделал ряд заявлений относительно отношений между Арменией и Азербайджаном в интервью немецкому журналисту Константину Эггерту (Deutsche Welle), которое состоялось во время Варшавского форума по безопасности.

В интервью Мирзоян рассказал о том, как идут переговоры с Азербайджаном, направленные на достижение окончательного мира.

Он напомнил об историческом саммите с участием глав трех государств – Азербайджана, Армении и США, который прошел в Белом доме 8 августа. По словам Мирзояна, министры иностранных дел этих стран парафировали подписанную в Вашингтоне декларацию, и, таким образом, договорились о нескольких основополагающих принципах: взаимное признание территориальной целостности, нерушимость границ, а также согласовали вопрос о возможности восстановления транспортных связей.

«Следующим шагом является подписание мирного договора — это и было изначальной целью, — а также согласование конкретных технических условий восстановления транспортных связей. Затем начало строительства и так далее», — сказал Мирзоян.

Он отметил, что армянская сторона начала делимитацию межгосударственной границы с Азербайджаном: «Мы уже определили 12-километровую линию границы. У нас есть взаимное понимание того, как должен продолжаться этот процесс…»

Мирзоян отметил, что «делимитация – это нелегкий процесс». «Я полагаю, что делимитация границ будет продолжаться теми же темпами, а может быть, и ускоренными», - добавил он.

Еще одной темой, затронутой в интервью, стал «Маршрут Трампа».

«Мы говорим в соглашении о разблокировании всех транспортных коммуникаций, всей инфраструктуры между двумя странами. Таким образом, мы, например, получаем доступ к азербайджанской железной дороге, ко всей системе, ко всей цепочке. Азербайджан получает доступ к нашей железной дороге. Все как у обычных соседей. Мы сможем проезжать через территорию друг друга…» - сказал Мирзоян.