Армен убил в Москве известного режиссера

Сегодня в Москве зарезали известного российского режиссера Сергея Политика. Как пишут российские СМИ, 56-летний Политик вышел покурить у подъезда своего дома, где у него возник конфликт с незнакомцем.

Когда режиссер сделал замечание его девушке, незнакомец набросился на режиссера и нанес ему смертельное ножевое ранение. Политик скончался в больнице.

Предполагаемый убийца — 33-летний Армен С., ранее судимый за кражу в 2017 году. Его разыскивает полиция, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.