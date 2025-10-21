USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Армен убил в Москве известного режиссера

14:10 242

Сегодня в Москве зарезали известного российского режиссера Сергея Политика. Как пишут российские СМИ, 56-летний Политик вышел покурить у подъезда своего дома, где у него возник конфликт с незнакомцем.

Когда режиссер сделал замечание его девушке, незнакомец набросился на режиссера и нанес ему смертельное ножевое ранение. Политик скончался в больнице.

Предполагаемый убийца — 33-летний Армен С., ранее судимый за кражу в 2017 году. Его разыскивает полиция, ему грозит до 15 лет лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 75
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 598
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 13:46
13:46 3132
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 653
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 983
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
Мехтиев призвал на помощь адвокатов
12:56 2376
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора»
Алиев и Токаев на презентации проекта «Развитие Срединного коридора» фото
13:02 757
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал
Хаос в Израиле: государство разбитых зеркал наша корреспонденция
12:43 1636
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов
Ритуал переучреждения власти: падение девяти титанов главная тема; все еще актуально
20 октября 2025, 20:32 5397
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья
В Баку автобус заехал на бульвар и повалил деревья видео
12:30 2278
Гафарова встречается с Симоняном
Гафарова встречается с Симоняном фото; видео
12:07 1502

