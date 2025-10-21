Ереван между Брюсселем и Москвой

В интервью Deutsche Welle Мирзоян рассказал о том, что в Армении есть закон, обязывающий правительство страны осуществлять такую политику и стремиться к вступлению в ЕС. Но сроки этого события назвать он затруднился.

«Когда мы подадим заявку, я не могу сказать точно. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. А пока, не ожидая подачи официальной заявки и ответа Евросоюза, мы уже начали работу с ним, значительно углубив двусторонние отношения. Мы также ведем переговоры по поводу нескольких новых документов, завершили работу над новой программой партнерства. Ее подпишут в течение ближайших трех месяцев», - заявил Мирзоян.

Глава МИД Армении также прокомментировал реакцию Москвы на сотрудничество Еревана с Брюсселем. «Россия - один из наших главных партнеров, когда речь идет об экономике, торговле. Мы говорили о возможных мерах ЕС по упрощению доступа для армянских товаров на рынки ЕС. Мы диверсифицируем наши экономические, торговые, энергетические контакты, скажем так. Было много вопросов, по которым Армения и Россия достигли согласия, но по многим другим вопросам - до сих пор не пришли к единому мнению», - заявил глава МИД Армении.