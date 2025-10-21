Экс-глава ФБР о «мести Трампа»

Бывший директор ФБР Джеймс Коми обратился в суд с просьбой прекратить уголовное преследование в его отношении, назвав действия Министерства юстиции США «личной местью» со стороны американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В сентябре Минюст предъявил Коми обвинения в даче ложных показаний Конгрессу, которые, как утверждается, имели место в сентябре 2020 года, когда экс-глава ФБР информировал законодателей по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых победил Трамп, а само расследование инициировал именно Коми.

В поданном ходатайстве в окружной суд Виргинии Коми утверждает, что уголовное дело против него — «пример избирательного преследования».

«Имеющиеся на данный момент записи свидетельствуют о наличии прямой причинно-следственной связи между враждебным отношением президента Трампа и судебным преследованием господина Коми», – говорится в заявлении, к которому адвокаты прикрепили 58 страниц высказываний Трампа в адрес бывшего главы ФБР.

Защитник Коми также утверждает, что назначение Линдси Галлиган на пост временного прокурора было незаконным. Галлиган сменила на этой должности Эрика Зиберта, который уже отработал 120 дней – срок, по истечении которого его кандидатура должна была получить одобрение Сената. По мнению юристов, смена временного прокурора стала попыткой администрации обойти обязательное утверждение Сенатом, а значит, Галлиган не имела полномочий выдвигать обвинения против их клиента.