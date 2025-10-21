USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Все больше азербайджанцев выбирают отдых в Грузии

14:36 963

За первые девять месяцев 2025 года Грузия получила $169 миллионов дохода от туристов из Азербайджана.

Как сообщили в Национальной администрации туризма Грузии, этот показатель вырос на 32,8%, или на $41,8 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за январь–сентябрь текущего года Грузия получила рекордные $3,6 миллиарда дохода от международного туризма. Это на 5,1% больше, чем годом ранее.

За тот же период число туристов из Азербайджана увеличилось на 34,9% и составило 220 168 человек.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 175
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2044
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 929
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6961
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4156
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2174
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4377
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 699
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1822
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1348
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2096

