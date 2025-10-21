Все больше азербайджанцев выбирают отдых в Грузии

За первые девять месяцев 2025 года Грузия получила $169 миллионов дохода от туристов из Азербайджана.

Как сообщили в Национальной администрации туризма Грузии, этот показатель вырос на 32,8%, или на $41,8 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за январь–сентябрь текущего года Грузия получила рекордные $3,6 миллиарда дохода от международного туризма. Это на 5,1% больше, чем годом ранее.

За тот же период число туристов из Азербайджана увеличилось на 34,9% и составило 220 168 человек.