Польша задержала диверсантов

В Польше за последние несколько месяцев задержаны 55 человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Среди них — трое граждан Украины, арестованные в Польше и Румынии за попытку создать канал для переправки взрывчатки в Украину, сообщает RMF24 со ссылкой на источники в Национальной прокуратуре.

По данным следствия, группа, связанная с российскими разведывательными службами, готовила диверсии до 16 октября 2025 года. Планировалось отправить в Украину грузы со взрывчатыми и зажигательными материалами, которые должны были самовоспламениться или взорваться во время транспортировки.

Целью этих действий, по информации прокуратуры, было запугивание населения и дестабилизация стран Европейского союза, поддерживающих Украину. Однако грузы были перехвачены румынскими властями до момента взрыва.

Один из подозреваемых — гражданин Украины Даниил Г. — задержан в Польше и обвинен в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке диверсионных актов террористического характера. 17 октября 2025 года суд Варшавы избрал ему меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Еще двое граждан Украины, связанных с подозреваемым, задержаны в Румынии и помещены под стражу на 30 дней.

Представитель координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что за последние месяцы Агентство внутренней безопасности задержало в общей сложности 55 человек, действовавших во вред Польше и по заданиям российской разведки.