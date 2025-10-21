USD 1.7000
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Польша задержала диверсантов

15:19 491

В Польше за последние несколько месяцев задержаны 55 человек, подозреваемых в работе на российские спецслужбы. Среди них — трое граждан Украины, арестованные в Польше и Румынии за попытку создать канал для переправки взрывчатки в Украину, сообщает RMF24 со ссылкой на источники в Национальной прокуратуре.

По данным следствия, группа, связанная с российскими разведывательными службами, готовила диверсии до 16 октября 2025 года. Планировалось отправить в Украину грузы со взрывчатыми и зажигательными материалами, которые должны были самовоспламениться или взорваться во время транспортировки.

Целью этих действий, по информации прокуратуры, было запугивание населения и дестабилизация стран Европейского союза, поддерживающих Украину. Однако грузы были перехвачены румынскими властями до момента взрыва.

Один из подозреваемых — гражданин Украины Даниил Г. — задержан в Польше и обвинен в участии в деятельности иностранной разведки и подготовке диверсионных актов террористического характера. 17 октября 2025 года суд Варшавы избрал ему меру пресечения в виде ареста на три месяца.

Еще двое граждан Украины, связанных с подозреваемым, задержаны в Румынии и помещены под стражу на 30 дней.

Представитель координатора спецслужб Польши Яцек Добжиньский сообщил, что за последние месяцы Агентство внутренней безопасности задержало в общей сложности 55 человек, действовавших во вред Польше и по заданиям российской разведки.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 181
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2046
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 937
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6966
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4157
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2178
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4378
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 699
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1823
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1349
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2098

