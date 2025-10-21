USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Трамп нарушил работу швейцарских часов

15:20 745

Экспорт швейцарских часов в сентябре сократился на 3,1% в годовом выражении и составил 2 млрд швейцарских франков (около $2,5 млрд), при этом поставки в США — крупнейший рынок сбыта для отрасли – снизились на 55%, до $198,5 млн. Об этом следует из отчета Федерации швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов снижается в годовом выражении второй месяц подряд – в сентябре поставки упали на фоне сохраняющегося действия 39-процентных импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Несмотря на падение поставок в США, швейцарская часовая продукция демонстрировала рост экспорта на других направлениях: в Великобританию – на 15,2%, в Китай – на 17,8%, в Южную Корею – на 21,5%, в Индию – на 28,3%.

В то же время общий экспорт товаров из Швейцарии в США увеличился в сентябре на 43% после августовского снижения на 20%, связанного с введением новых пошлин. Тем не менее по итогам третьего квартала общий объем швейцарского экспорта сократился на 8%, свидетельствуют данные таможенного управления страны.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 183
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2048
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 939
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6970
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2180
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4379
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 701
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1824
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1350
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 183
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2048
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 939
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6970
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2180
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4379
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 701
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1824
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1350
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться