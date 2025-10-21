Трамп нарушил работу швейцарских часов

Экспорт швейцарских часов в сентябре сократился на 3,1% в годовом выражении и составил 2 млрд швейцарских франков (около $2,5 млрд), при этом поставки в США — крупнейший рынок сбыта для отрасли – снизились на 55%, до $198,5 млн. Об этом следует из отчета Федерации швейцарской часовой промышленности.

Экспорт швейцарских часов снижается в годовом выражении второй месяц подряд – в сентябре поставки упали на фоне сохраняющегося действия 39-процентных импортных пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа. Несмотря на падение поставок в США, швейцарская часовая продукция демонстрировала рост экспорта на других направлениях: в Великобританию – на 15,2%, в Китай – на 17,8%, в Южную Корею – на 21,5%, в Индию – на 28,3%.

В то же время общий экспорт товаров из Швейцарии в США увеличился в сентябре на 43% после августовского снижения на 20%, связанного с введением новых пошлин. Тем не менее по итогам третьего квартала общий объем швейцарского экспорта сократился на 8%, свидетельствуют данные таможенного управления страны.