Глава египетской разведки и представители Трампа у Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в Иерусалиме с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, а также укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщила канцелярия главы израильского Кабмина, передает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда специалистов провели встречу с главой египетской разведки в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме», - говорится в заявлении.

В ведомстве премьера добавили, что стороны обсудили «продвижение плана президента США Трампа (по урегулированию в секторе Газа – ред.), израильско-египетские отношения и укрепление мира между двумя странами, а также региональные вопросы».

Ранее израильские СМИ сообщали, что глава египетской разведки Хасан Рашад встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Службы общей безопасности (ШАБАК) Давидом Зини и министром обороны Исраэлем Кацем.

Ожидается, что Хасан Рашад также встретится с представителями Вашингтона – вице-президентом Джэй Ди Венсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и страшим советником президента США Джаредом Кушнером, находящимися в Израиле.

По данным израильских СМИ, Вэнс будет наблюдать за действиями главы израильского правительства, чтобы добиться продвижения сделки. В администрации Трампа опасаются, что Израиль возобновит активные действия в секторе Газа в связи с невыполненными ХАМАСом условиями первого этапа сделки.