Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

Глава египетской разведки и представители Трампа у Нетаньяху

15:27 259

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил в Иерусалиме с главой египетской разведки Хасаном Махмудом Рашадом реализацию плана президента США Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа, а также укрепление двусторонних отношений. Об этом сообщила канцелярия главы израильского Кабмина, передает ТАСС.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и его команда специалистов провели встречу с главой египетской разведки в канцелярии премьер-министра в Иерусалиме», - говорится в заявлении.

В ведомстве премьера добавили, что стороны обсудили «продвижение плана президента США Трампа (по урегулированию в секторе Газа – ред.), израильско-египетские отношения и укрепление мира между двумя странами, а также региональные вопросы».

Ранее израильские СМИ сообщали, что глава египетской разведки Хасан Рашад встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Службы общей безопасности (ШАБАК) Давидом Зини и министром обороны Исраэлем Кацем.

Ожидается, что Хасан Рашад также встретится с представителями Вашингтона – вице-президентом Джэй Ди Венсом, спецпосланником Стивом Уиткоффом и страшим советником президента США Джаредом Кушнером, находящимися в Израиле.

По данным израильских СМИ, Вэнс будет наблюдать за действиями главы израильского правительства, чтобы добиться продвижения сделки. В администрации Трампа опасаются, что Израиль возобновит активные действия в секторе Газа в связи с невыполненными ХАМАСом условиями первого этапа сделки.

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 184
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2051
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 941
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6972
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2182
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4380
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 701
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1825
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1351
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099

