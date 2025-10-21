У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов

В средствах массовой информации Азербайджана распространилась информация, что более одного миллиона в иностранной валюте и ценные вещи, принадлежавшие Гюнай Масимовой — дочери президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли, — были похищены из банковского сейфа в Германии.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на местные СМИ, в сейфе, принадлежащем Г.Масимовой, находились 790 000 долларов (в эквиваленте евро) и бриллианты, а также 330 000 евро наличными. Утверждается, что украл деньги и ценности проживающий в Германии знакомый Масимовой, некий Ф.М. Ему удалось скрыться с деньгами, однако полиция обнаружила часть ювелирных изделий и конфисковала их до выяснения обстоятельств. Точная сумма похищенного пока официально не подтверждена.
В Нюрнберге было начато расследование, чтобы установить происхождение денег и ценностей, однако завершить его не удалось, поскольку Масимова сразу же покинула Германию. Выяснилось также, что она получила право на проживание в Германии через фиктивный брак. После этого приобрела недвижимость на сумму около 1 млн евро — виллу и квартиру на улице Kohulfurter в Берлине.
Согласно сведениям, Г.Масимова в июне прошлого года привезла из Баку в Германию свои деньги и ценности и решила разместить их в сейфе банка Sparkasse через своего знакомого Ф.М., проживающего в Нюрнберге. Хотя в Германии сейфы такого типа предназначены для хранения документов и ценностей стоимостью не выше 10 000 евро, банк не имеет права вскрывать их и проверять содержимое.
Перед встречей с Г.Масимовой Ф.М. открыл сейф в филиале банка в Fürth на имя одного из своих друзей, а затем еще один — на имя самой Масимовой, но карту доступа оставил себе. Когда они пришли в банк, доверчивая Масимова не заметила, что ее деньги и украшения были помещены в чужой сейф.
В январе, придя в банк, чтобы забрать одни из золотых часов с бриллиантами, она обнаружила, что сейф пуст. Оказалось, что Ф.М. вывез содержимое и сбежал в одну из стран Балтии. Узнав о начале расследования по поводу происхождения средств, Масимова поспешно вернулась в Баку.
Однако отец того самого друга, на чье имя Ф.М. тайно открыл счет — житель Германии Алескер Велиев, — сообщил обо всем в полицию. Правоохранительным органам удалось обнаружить часть ювелирных изделий, но судьба денег остается неизвестной. История на этом не закончилась.
Г.Масимова также подала заявление в полицию. В июне жена Алескера Велиева, Амалия Велиева, прилетевшая в Баку на отдых, была задержана в аэропорту и доставлена в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. После, по ее словам, от нее якобы потребовали переоформить принадлежащий семье дом на проспекте Гейдара Алиева стоимостью 500 000 манатов на имя Гюнай Масимовой. После этого женщине запретили выезд из Азербайджана. В итоге она согласилась передать дом.
Отметим, что Гюнай Масимова ранее занимала должность заведующей 2-м нотариальным отделением города Хырдалана.
Глава НАНА Иса Габиббейли в комментарии азербайджанским СМИ заявил следующее: «Я прочитал об этом вчера. Пишут, что будто из сейфа моей дочери похищен миллион евро. На самом деле это неправда. У нее украли множество ювелирных и личных вещей — это украшения, доставшиеся ей от матери и свекрови. Все написанное чрезмерно преувеличено. Мне ничего не известно о хищении миллиона евро. Прошу не упоминать мое имя в связи с такими делами», — отметил Иса Габиббейли.