USD 1.7000
EUR 1.9780
RUB 2.1002
Подписаться на уведомления
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?
Новость дня
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана?

У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов

громкий скандал
Отдел информации
15:27 1589

В средствах массовой информации Азербайджана распространилась информация, что более одного миллиона в иностранной валюте и ценные вещи, принадлежавшие Гюнай Масимовой — дочери президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли, — были похищены из банковского сейфа в Германии.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на местные СМИ, в сейфе, принадлежащем Г.Масимовой, находились 790 000 долларов (в эквиваленте евро) и бриллианты, а также 330 000 евро наличными. Утверждается, что украл деньги и ценности проживающий в Германии знакомый Масимовой, некий Ф.М. Ему удалось скрыться с деньгами, однако полиция обнаружила часть ювелирных изделий и конфисковала их до выяснения обстоятельств. Точная сумма похищенного пока официально не подтверждена.

Иса Габиббейли без книг, но с миллионами

В Нюрнберге было начато расследование, чтобы установить происхождение денег и ценностей, однако завершить его не удалось, поскольку Масимова сразу же покинула Германию. Выяснилось также, что она получила право на проживание в Германии через фиктивный брак. После этого приобрела недвижимость на сумму около 1 млн евро — виллу и квартиру на улице Kohulfurter в Берлине.

Согласно сведениям, Г.Масимова в июне прошлого года привезла из Баку в Германию свои деньги и ценности и решила разместить их в сейфе банка Sparkasse через своего знакомого Ф.М., проживающего в Нюрнберге. Хотя в Германии сейфы такого типа предназначены для хранения документов и ценностей стоимостью не выше 10 000 евро, банк не имеет права вскрывать их и проверять содержимое.

Перед встречей с Г.Масимовой Ф.М. открыл сейф в филиале банка в Fürth на имя одного из своих друзей, а затем еще один — на имя самой Масимовой, но карту доступа оставил себе. Когда они пришли в банк, доверчивая Масимова не заметила, что ее деньги и украшения были помещены в чужой сейф.

Деньги похитили из ячейки в немецком банке

В январе, придя в банк, чтобы забрать одни из золотых часов с бриллиантами, она обнаружила, что сейф пуст. Оказалось, что Ф.М. вывез содержимое и сбежал в одну из стран Балтии. Узнав о начале расследования по поводу происхождения средств, Масимова поспешно вернулась в Баку.

Однако отец того самого друга, на чье имя Ф.М. тайно открыл счет — житель Германии Алескер Велиев, — сообщил обо всем в полицию. Правоохранительным органам удалось обнаружить часть ювелирных изделий, но судьба денег остается неизвестной. История на этом не закончилась.

Г.Масимова также подала заявление в полицию. В июне жена Алескера Велиева, Амалия Велиева, прилетевшая в Баку на отдых, была задержана в аэропорту и доставлена в Главное управление по борьбе с организованной преступностью. После, по ее словам, от нее якобы потребовали переоформить принадлежащий семье дом на проспекте Гейдара Алиева стоимостью 500 000 манатов на имя Гюнай Масимовой. После этого женщине запретили выезд из Азербайджана. В итоге она согласилась передать дом.

Отметим, что Гюнай Масимова ранее занимала должность заведующей 2-м нотариальным отделением города Хырдалана.

Глава НАНА Иса Габиббейли в комментарии азербайджанским СМИ заявил следующее: «Я прочитал об этом вчера. Пишут, что будто из сейфа моей дочери похищен миллион евро. На самом деле это неправда. У нее украли множество ювелирных и личных вещей — это украшения, доставшиеся ей от матери и свекрови. Все написанное чрезмерно преувеличено. Мне ничего не известно о хищении миллиона евро. Прошу не упоминать мое имя в связи с такими делами», — отметил Иса Габиббейли.

Читайте по теме

Баку не станет Хельсинки цивилизационный разрыв разбираем с Кямраном Шахмарданом
19 октября 2025, 00:37 8511
Джунгли «Садарака» не в составе Азербайджана? по следам громкого скандала
18 октября 2025, 14:40 16547
Кто спасет азербайджанских хлопководов? Ауууу!!!! поговорим о наших проблемах; все еще актуально
14 октября 2025, 12:05 3029
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 186
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2053
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 943
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6975
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2184
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4381
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 702
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1827
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1351
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099

ЭТО ВАЖНО

Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
Рубен Варданян отказался в суде от Бермана
16:04 186
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие
Гафарова и Симонян договорились укреплять доверие фото; видео; обновлено 15:46
15:46 2053
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
В Дагестане задержано 29 граждан Азербайджана
15:37 943
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана
Cенсационное заявление Алиева об Армении. Новые высказывания из Еревана обновлено 15:28
15:28 6975
Ключи от каспийского замка
Ключи от каспийского замка по следам президента
08:59 4159
Подарок Токаева Алиеву
Подарок Токаева Алиеву видео
14:50 2184
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева
Заявления Ильхама Алиева и Касым-Жомарта Токаева фото; видео; обновлено 14:32
14:32 4381
Азербайджан и Казахстан обменялись документами
Азербайджан и Казахстан обменялись документами фото
14:14 702
Алиев о «Маршруте Трампа»
Алиев о «Маршруте Трампа»
13:54 1827
Армения с Турцией обсудит важную тему
Армения с Турцией обсудит важную тему
13:34 1351
Массовые аресты в Турции
Массовые аресты в Турции видео
13:27 2099
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться