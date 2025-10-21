У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов

В средствах массовой информации Азербайджана распространилась информация, что более одного миллиона в иностранной валюте и ценные вещи, принадлежавшие Гюнай Масимовой — дочери президента Национальной академии наук Азербайджана Исы Габиббейли, — были похищены из банковского сейфа в Германии. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на местные СМИ, в сейфе, принадлежащем Г.Масимовой, находились 790 000 долларов (в эквиваленте евро) и бриллианты, а также 330 000 евро наличными. Утверждается, что украл деньги и ценности проживающий в Германии знакомый Масимовой, некий Ф.М. Ему удалось скрыться с деньгами, однако полиция обнаружила часть ювелирных изделий и конфисковала их до выяснения обстоятельств. Точная сумма похищенного пока официально не подтверждена.

В Нюрнберге было начато расследование, чтобы установить происхождение денег и ценностей, однако завершить его не удалось, поскольку Масимова сразу же покинула Германию. Выяснилось также, что она получила право на проживание в Германии через фиктивный брак. После этого приобрела недвижимость на сумму около 1 млн евро — виллу и квартиру на улице Kohulfurter в Берлине. Согласно сведениям, Г.Масимова в июне прошлого года привезла из Баку в Германию свои деньги и ценности и решила разместить их в сейфе банка Sparkasse через своего знакомого Ф.М., проживающего в Нюрнберге. Хотя в Германии сейфы такого типа предназначены для хранения документов и ценностей стоимостью не выше 10 000 евро, банк не имеет права вскрывать их и проверять содержимое. Перед встречей с Г.Масимовой Ф.М. открыл сейф в филиале банка в Fürth на имя одного из своих друзей, а затем еще один — на имя самой Масимовой, но карту доступа оставил себе. Когда они пришли в банк, доверчивая Масимова не заметила, что ее деньги и украшения были помещены в чужой сейф.